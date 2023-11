Loki, ci sarà una stagione 3?

Il 10 novembre 2023 è uscita su Disney+ “Gloriosi propositi”, la sesta e ultima puntata della seconda stagione di Loki. E qui arriva la domanda: ci sarà una terza stagione? Molto probabilmente no, visto il finale del sesto episodio, considerata l’assenza di una scena post-credit come nel finale della prima stagione e il ruolo chiave che l’ex Dio dell’inganno ora ricopre nell’impianto del Marvel Cinematic Universe.

Ma, come spesso accade, alcune dichiarazioni di Kevin Wright, produttore esecutivo della serie hanno preso piede (ma estrapolate dal resto dell’intervista a Collider o a quella a ComicBook, perché quel che conta è la domanda a cui si risponde). Il concetto generale è che la prima e la seconda stagione di Loki sono state scritte come un unico arco narrativo. Ma la TVA e la Sacra Linea Temporale, così come le ramificazioni e quindi il multiverso, saranno fondamentali per la nuova fase del Marvel Cinematic Universe. Questo significa – per il momento – che i personaggi di Loki potrebbero (il condizionale è d'obbligo) tornare nei prossimi capitoli dell’Mcu (primo indiziato tra tutti, ma senza certezze, Deadpool 3), ma non la serie in sé.

Loki 2, il cast e la produzione

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

Loki 2, il mid-season trailer