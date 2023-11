Perché tutti dovrebbero vedere Leo su Netflix

Leo

Quando una storia, pensata per bambini, arriva a toccare il cuore degli adulti, vuol dire che non solo è fatta bene ma che è destinata a diventare un classico. Leo, il nuovo cartone animato Netflix, è una di queste storie. Leo è una lucertola di 74 anni, vive all'interno di una scuola elementare dove guarda, anno dopo anno, gli alunni crescere e diventare dei piccoli adulti. Leo crede di poter vivere per sempre, non si è mai preoccupato che quella sua vita un po' noiosa ma comunque confortevole potesse giungere al termine e, soprattutto, non ha mai pensato che tutti quei sogni che aveva lasciato nel cassetto non avrebbero mai avuto avuto modo di avverarsi. Ma quando scoprirà che gli resta solo un anno di vita, tutto cambierà.

Quello che stupisce di questo cartone, in cui un bravissimo Edoardo Leo presta la voce al protagonista della storia, è che parla e dà valore più che ai bambini, alle persone adulte o meglio a una categoria che, solitamente, non è quasi mai protagonista di questa tipologia di film: gli anziani.

Mettendo al centro della storia una lucertola di una certa età, e facendo leva su elementi come la saggezza, la solidarietà, la voglia di migliorare se stessi e gli altri, Leo riesce ad arrivare al pubblico adulto con una forza incredibile e a far capire ai bambini l'importanza del legame con gli adulti e l'importanza di fidarsi e affidarsi a chi ha più esperienza di loro. Allo stesso tempo viene raccontata la nuova generazione, ne vengono mostrati i problemi ma anche le potenzialità. Dopotutto, i bambini di ogni epoca, sono sempre accomunati da qualche tipo di insicurezza, paura, sofferenza ma anche sogni, desideri, voglia di emergere e solo avendo affianco qualcuno che li ascolti, che li capisca, che li lasci esprimere anche nelle loro stranezze potranno crescere con i giusti valori e diventare adulti migliori.

E poi c'è un messaggio per gli adulti di oggi che spesso rincorrono sogni grandiosi di vite da copertina fatte di carriere splendide, di viaggi avventurosi, di successi incredibili senza rendersi, però, conto che tutto ciò che conta nella vita sono i legami con le altre persone e tutto ciò che abbiamo già, davanti agli occhi e di cui spesso non riusciamo a cogliere l'importanza.

Leo è un film che dovrebbe essere visto dai genitori, più che dai loro figli, dagli insegnanti, più che dai loro alunni e dagli adulti più che dai bambini perché al di là delle canzoni, dell'animazione e di una storia con degli animali parlanti, Leo è un insegnamento di vita, è una seduta dallo psicologo, è un modo per riconoscere i propri errori e provare a correggerli. E alla fine, non è proprio a questo che serve la fantasia? A provare a rendere un po' migliore la realtà?

Voto: 8,5