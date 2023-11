One Day, la serie Netflix tratta dal libro di David Nicholls, trama e quando esce

Una storia romantica, sognante e scritta nel destino. È questo One Day, la nuova serie romantica di Netflix ispirata a uno dei romanzi più di successo di David Nicholls e al film omonimo del 2011, che vedeva uno dei primi debutti di Anne Hathaway sul grande schermo. One Day torna sul piccolo schermo in versione seriale su Netflix e a curarne l'adattamento c'è un team di sceneggiatori guidato dalla vincitrice dei BAFTA Nicole Taylor mentre la produzione è della Drama Republic con Universal International Studios e Focus Features. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su One Day e quando potremo trovarla sul catalogo del colosso dello streaming.

Di cosa parla One Day: la trama

Basata sull'omonimo romanzo del 2009 di David Nicholls, la serie One Day segue la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew che si ritrovano lo stesso giorno ogni anno dopo il loro primo incontro all'università nel 1988 e osservano come crescono e cambiano, si muovono insieme e si separano, provare gioia e dolore. È il 1988 e Dexter Mayhew ed Emma Morley si sono appena conosciuti. Tutti e due sanno che il giorno dopo dovranno prendere strade separate ma basterà quell'unico incontro in un solo giorno a far sì che nessuno dei due possa dimenticare l'altro. Con il passare degli anni, Dex ed Em iniziano a condurre vite separate, vite molto diverse dalle persone che una volta sognavano di diventare. Eppure, non riuscendo a dimenticare mai quell'emozione speciale vissuta insieme i due inizieranno a incontrarsi un unico giorno all'anno, il 15 luglio per raccontarsi a che punto della vita si trovano, tra rivelazioni, opportunità perse, emozioni, delusioni e gioie della loro vita ma il loro rapporto non andrà mai oltre quell'unico giorno.

One Day: chi c'è nel cast

Ambika Mod e Leo Woodall sono i protagonisti di One Day.

Quando esce One Day su Netflix

One Day debutta su Netflix l'8 febbraio 2024.