After 5, un finale di saga deludente tra scene hot e revenge porn

A due anni di distanza dal terzo capitolo e un anno dopo il quarto, martedì 3 ottobre 2023 arriva su Prime Video il film After 5, il capitolo finale della saga teen ispirata ai romanzi di Anna Todd. Il tormentato amore tra Tessa e Hardin avrà un lieto fine? Dopo tante disavventure sentimentali, il quinto e ultimo capitolo tratto dai libri della scrittrice statunitense sposta l’azione in terra iberica, precisamente in Portogallo, dove Hardin dovrà nuovamente fare i conti col proprio passato se vuole sperare in un futuro con l’amata Tessa. La pellicola diretta da Castille Landon – che ha preso le redini della regia a partire dal terzo capitolo – vede ovviamente Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei panni dei protagonisti, ma anche un nome italiano molto noto come quello di Benjamin Mascolo (ex Benji & Fede) nel cast, oltre alla novità Mimi Keene, alla sua seconda esperienza dopo il debutto in “Tolkien”. After 5 è disponibile dal 3 ottobre 2023 in esclusiva su Amazon Prime Video: scopriamo com’è.

After 5, la trama del film

La relazione tra Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) è finita, ma l’amore di quest’ultimo per la ragazza non si è affatto spento. Tessa non è riuscita a perdonare il suo fidanzato per aver pubblicato il romanzo “After”, in cui ha parlato apertamente e pubblicamente della loro tormentata storia, costruita con tanta fatica, senza averle chiesto prima il permesso. Rimasto solo, Hardin sta vivendo il blocco dello scrittore e la pressione degli editori per la pubblicazione del suo secondo libro (per cui gli è già stato già versato un lauto anticipo) si fa sempre più soffocante. Il giovane si rifugia nell’alcol e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con Tessa - forse l’unica che può salvarlo - ma senza successo. Hardin capisce che per guardare al futuro bisogna prima fare i conti con il proprio passato; decide allora di lasciare Londra e parte per il Portogallo, dove ha intenzione di incontrare una sua vecchia conoscenza, Nathalie (Mimi Keene), che da anni si è trasferita a Lisbona. Qui il giovane scrittore spera di ottenere il perdono per un terribile torto che ha compiuto nei confronti della ragazza durante l’adolescenza, costringendola a lasciare l’Inghilterra. Solo scusandosi e risolvendo i danni del proprio passato Hardin potrà veramente cambiare e provare a riconquistare Tessa e la felicità.

Il trailer

Il capitolo finale della saga teen

La saga ispirata ai romanzi di Anna Todd giunge finalmente all’ultimo atto. Il capitolo conclusivo After 5 (titolo originale “After Everything”) chiude infatti l’universo cinematografico di un’incredibile storia editoriale, iniziata nel 2013 con una fanfiction dedicata all’allora frontman della boy band One Direction Harry Styles, scritta dalla giovane scrittrice statunitense e pubblicata sulla piattaforma online Wattpad. Il successo strepitoso e il l’enorme seguito di fan ha portato a un vero e proprio best seller (oltre 15 milioni di copie vendute nel suo formato cartaceo), nonché a una sorta di fenomeno paragonabile a “Cinquanta sfumature di grigio” e ai romanzi di E.L. James. Inaugurata nel 2019 con il primo adattamento cinematografico, la rapidissima avventura sul grande schermo della saga (cinque film in quattro anni) si chiude con questo ultimo capitolo, After 5, che sancirà l’esito dell’amore tra i protagonisti Hardin e Tessa.

Quest’ultima, va detto, è quasi assente nel film, che regala ampissimo spazio alle fatiche di Hardin dopo la tremenda rottura in seguito alla pubblicazione del romanzo “After”. L’azione si sposta poi rapidamente a Lisbona (in un Portogallo fin troppo caldo e colorato, a tratti caraibico), dove il giovane sta cercando di fare ammenda per alcuni tremendi errori compiuti in passato. I “nuovi” temi di quest’ultimo capito di After stanno qui: il perdono, il rifugio negli abusi (alcol) e il confronto con il proprio passato, oltre all’interessante aggiunta del revenge porn, lodevole giusto se considerata rivolta al pubblico teen della saga, più esposto e meno sensibilizzato sull’argomento. Il tutto è però ovviamente trattato con ingenua leggerezza, alternando scene più “spinte” (ma contenute rispetto ai primi capitoli) che strizzano l’occhio a una precisa fetta di pubblico e altre dinamiche viste e riviste in film adolescenziali, dalla sceneggiatura e regia mai più che scolastiche. L’amore tra Tessa e Hardin è stato un infinito tira e molla e questo quinto capitolo ne è la prova, aiutato sì da una colonna sonora più che azzeccata e un protagonista affascinante ma, allo stesso tempo, ostacolato dalla sua incredibile superficialità e alcuni meccanismi fin troppo consolidati.

VOTO: 4,5