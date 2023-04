Dead Ringers, la spiegazione del finale della serie tv e le ipotesi sulla stagione 2

Avete finito di vedere Dead Ringers, la serie tv uscita su Prime Video venerdì 21 aprile con tutti i suoi sei episodi, e siete rimasti con una serie di dubbi e domande senza risposta? Siete nel posto giusto, perché in questo articolo proveremo a fornirvi la spiegazione definitiva del finale di serie, e quello che si può ipotizzare per la stagione 2. Ovviamente seguono tutti gli spoiler possibili e immaginabili.

Cosa succede nel finale di Dead Ringers

Il penultimo episodio, il quinto, si chiude con la scoperta che Agnes, la senzatetto che Elliot ha spinto giù dal balcone perché le rinfacciava il suo essere incompleta senza la sorella, non era frutto dell'immaginazione deviata dalle droghe di Elliot, ma una persona vera, il cui corpo si è incastrato in una grondaia (ed ecco spiegato perché Elly non aveva trovato il cadavere quando era scesa a controllare, finendo per convincersi che era tutta una allucinazione).

Ma è nella sesta e ultima puntata che, per forza di cose, tutti i nodi narrativi vengono al pettine. E dunque, Beverly è costretta a dissociarsi pubblicamente, in occasione della consegna di un premio, dalla sorella, le cui violenze e i cui atti illegali sono stati infine denunciati da Silas (Ntare Guma Mbaho Mwine), il giornalista ex Pulitzer (e nei guai per accuse di molestie che ne hanno rovinato la carriera) chiamato da Rebecca Parker (Jennifer Ehle) a scrivere un impossibile elogio delle gemelle.

L'incidente in sala operatoria provocato da una allucinata Elliot, proprio durante il parto di una nipote di Rebecca, è la goccia che fa traboccare il vaso, e Beverly si allontana dalla gemella per tornare a costruire una storia con Genevieve (Britne Oldford) e le gemelle che Beverly aspetta.

La lontananza da Elliot è fonte di depressione per Beverly, che non risponde alle sue chiamate ma continua a sentirla nella propria testa. Tuttavia, per il bene del centro nascite, Beverly accetta di accusare pubblicamente Elly. Al party, però, c'è anche l'amico-collaboratore Tom, (Michael Chernus), che esprime il suo disprezzo per Beverly che ha scaricato una sorella che aveva fatto tutto solo per lei.

Il senso di colpa monta così dentro di Bev, che quando Genevieve se ne va per un mese per girare un altro film decide di andare a trovare la sorella abbandonata da tempo.

Non la trova a casa, ma nel laboratorio, e qui arriva quello che Alice Birch ha definito "lo scambio estremo delle due sorelle". In pratica Beverly confessa di aver compreso di non poter raggiungere mai la felicità, e di aver realizzato che solo una di loro due è da sempre destinata a esistere, Elliot, "la parte migliore di me stesa".

"Ma io non posso vivere senza di te" risponde Elly "Non dovrai farlo, mi arrampicherò dentro di te" ribatte Beverly. E così Elliot si fa uno squarcio sulla pancia a simulare un cesareo (e una coda di cavallo), poi opera la sorella, estrae le gemelle, lascia la sorella a morire dissanguata (il cui corpo è affidato a Tom perché lo faccia sparire) e se ne va per la sua nuova vita, interpretando per sempre la parte di Beverly.

Titoli di coda che si interrompono, poi l'ultima scena. Elliot-Beverly è al parco con le gemelle, le si avvicina una donna e dice di aver conosciuto Beverly a quel gruppo di ascolto per persone colpite da traumi, in cui Beverly si andava a sfogare per la morte di Elliot due anni prima. Genevieve compare in scena, Elliot-Beverly saluta la signora e alla domanda di Genevieve risponde con forse l'unica verità possibile: "Era solo una signora che mi ha scambiato per mia sorella". The end.

Come finiva il film originale

Se ve lo state chiedendo, il film del 1988 di David Cronenberg (a sua volta ispirato a un libro) da cui è tratta questa serie aveva dei colpi di scena e un finale diverso.

Nel film Beverly iniziava a prendere pillole mediche stando con Claire (curiosità: il suo personaggio è diventato Genevieve, che si chiama come l'attrice che interpretava Claire, ovvero Genevieve Bujold) ed entrava così in un tunnel di dipendenza sempre più grave.

Elliot allora cerca di aiutarlo iniziando anche lui ad assumere le stesse sostanza per entrare in sintonia. Ad ogni modo Beverly è a tal punto allucinato da farsi costruire degli strani attrezzi per operare su donne "mutanti", e alla fine usa quegli stessi attrezzi per "staccarsi dal gemello siamese".

La mattina dopo, svanito l'effetto delle droghe, si rende conto di aver ucciso Elliot. Fa per andarsene con Claire, ma poi torna indietro e muore tra le braccia del fratello.

La spiegazione del finale secondo Alice Birch

Alice Birch, che ha creato la serie adattandola al film di Cronenberg, ha spiegato a The Hollywood Reporter il senso del finale, e in particolare di quella scena che interrompe i titoli di coda.

"Volevo la sensazione di un serpente che si morde la coda, come in un loop alla fine. Come se potremmo non aver compreso chi era in quelle scene di gruppo di ascolto. Ci si sente sicuri di aver capito quale gemella stiamo guardando, ma è davvero così? Cercavo qualcosa di scioccante..." ha detto Birch.

"Alla fine, il pubblico è coinvolto in questo totale scambio di gemelle: chi c'è qui? Chi sto guardando qui?" ha aggiunto Weisz, che ha anche spiegato come siano state girate le numerose scene in cui Elliot e Beverly interagiscono (dal momento che, a differenza ad esempio di Goodnight Mommy, qui non ci sono due interpreti gemelli).

In pratica, un'altra attrice di nome Kitty Hawthorne ha fatto di volta in volta la gemella inquadrata di spalle o comunque non visibile, mentre Weisz ha girato ogni scena due volte per recitare le parti delle due sorelle, con un'estrema attenzione a riprodurre la scena (come ad esempio nella scena della cena con Rebecca Parker).

E se già questo dimostra l'incredibile talento di un'attrice come Rachel Weisz, non si può non rimanere impressionati quando lei stessa descrive la difficoltà, nel finale, di recitare la parte di Elliot che fa finta di essere Beverly. A proposito, ci sarà un seguito a quella scena finale?

Ci sarà Dead Ringers 2?

In teoria Dead Ringers è stata creata come miniserie, cioè non destinata ad avere un seguito o comunque una stagione 2. E considerato che questa stagione si conclude con la morte di Beverly sarebbe strano pensare a una possibile evoluzione della storia (a meno di non ricorrere a escamotage come il già citato Goodnight Mommy).

Eppure, a precise domande di The Hollywood Reporter, sia Birch sia Weisz hanno evitato di rispondere in maniera chiara, né per escludere né per ipotizzare una stagione 2 della serie.

Entrambe, piuttosto, si limitano a dire di immaginarsi ancora Elliot-Beverly seduta su quella panchina nel parco dopo aver salutato la donna che aveva conosciuto Beverly al gruppo di ascolto.

"Non so pensare a cosa possa farla alzare da quella panchina" ha detto Birch. "Io me la vedo ancora lì seduta" ha confermato Weisz. Ma chissà che il successo di questa serie convinca prima Amazon e poi Birch e Weisz a dare un sequel a questa serie.