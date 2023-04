Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di maggio su Amazon Prime Video

Come per le serie tv, anche per i film il mese di maggio 2023 su Prime Video non è tra i più densi di eventi, ma guardiamo insieme quali sono i film in uscita.

L'unico titolo Amazon Original è il romantico Uno splendido disastro, mentre in esclusiva a fine mese arriva il film italiano Prima di andare via.

Date però un'occhiata anche agli altri film che stanno arrivando in catalogo, perché non mancano le novità interessanti, a partire dall'ultimo film del maestro Steven Spielberg, The Fabelmans.

Uno splendido disastro (film Original 2023) - data di uscita 5 maggio

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l'ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall'incontro con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l'esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l'incontro della loro vita.

Prima di andare via (film Exclusive 2023) - data di uscita 26 maggio

Andrea è un ragazzo che la vita, un po', la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un'ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com'è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza. Diretto da Massimo Cappelli e prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone.

Gli altri film in uscita a maggio: prime e seconde visioni

Halloween Kills - data di uscita 1 maggio

The Fabelmans - data di uscita 11 maggio

Le otto montagne - data di uscita 15 maggio

Il grande giorno - data di uscita 22 maggio

Gli altri film in uscita a maggio: i titoli meno recenti

John Wick - Capitolo 2 - data di uscita 1 maggio

L'angelo del male - Brightburn - data di uscita 1 maggio

Hotel Transylvania - data di uscita 2 maggio

Hotel Transylvania 2 - data di uscita 2 maggio

Gold - data di uscita 4 maggio

L'uomo d'acciaio - data di uscita 15 maggio

Loro chi? - data di uscita 15 maggio

Compromessi sposi - data di uscita 24 maggio