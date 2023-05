"L'estate nei tuoi occhi", su Prime Video la stagione 2 della serie giovane e romantica

Se, come successo a noi, vi siete fatti coccolare dalla prima stagione di L'estate nei tuoi occhi (titolo originale The Summer I Turned Pretty), tenetevi pronti per la seconda stagione in uscite nell'estate 2023. Di seguito la data di uscita, la trama, il cast, i titoli degli 8 episodi di L'estate nei tuoi occhi 2.

Quando esce "L'estate nei tuoi occhi 2"

La nuova stagione uscirà a partire dal giorno venerdì 14 luglio con i primi tre episodi. Nuovi episodi saranno poi disponibili ogni settimana sino al finale venerdì 18 agosto.

L'annuncio della nuova stagione

Volete rivedere i personaggi della serie? Eccoli nell'annuncio della stagione 2.

Il cast di The Summer I Turned Pretty 2

Le star della serie sono ancora Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, e Rain Spencer. Nel cast anche le guest star David Iacono e Elsie Fisher, in questa stagione in un ruolo ricorrente. Infine Jackie Chung e Rachel Blanchard con Kyra Sedgwick che si unisce alla seconda stagione in un ruolo ricorrente.

Al timone della seconda stagione di?L'estate?nei?tuoi occhi troviamo le?showrunner Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton sono anche executive producers, insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

Jenny?Han è l'autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto ti amo e?L'estate nei tuoi occhi che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video L'estate nei tuoi occhi, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix da poco annunciata XO, Kitty, uno spin-off dell'universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys. Vive a Brooklyn, New York.??

I titoli dei nuovi episodi

Il cast ha svelato tutti i titoli degli otto episodi della seconda stagione, permettendo ai fan di conoscere quale delle loro storie preferite di It's Not Summer Without You (Non è estate senza te), il secondo libro della trilogia di Han, si tradurrà sullo schermo, e quali nuove sorprese della serie sono in serbo per gli spettatori.

Questi i titoli degli episodi:

Episodio 201 – “Love Lost” (14 luglio, 2023)

Episodio 202 – “Love Scene” (14 luglio, 2023)

Episodio 203 – “Love Sick” (14 luglio, 2023)

Episodio 204 – “Love Game” (21 luglio, 2023)

Episodio 205 – “Love Fool” (28 luglio, 2023)

Episodio 206 – “Love Fest” (4 agosto, 2023)

Episodio 207 – “Love Affair” (11 agosto, 2023)

Episodio 208 – “Love Triangle” (18 agosto, 2023)

La trama della stagione 2

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ??Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.