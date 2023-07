L'estate nei tuoi occhi 3 ci sarà? Quello che sappiamo finora

Dal 14 luglio e fino al 18 agosto su Prime Video sono in uscita gli 8 episodi della seconda stagione di L'estate nei tuoi occhi - The Summer I Turned Pretty, la serie tv tratta dai romanzi di Jenny Han. E i fan della serie sono già in cerca di informazione sulla terza stagione della serie, dal momento che i libri di Han sulla storia di Belly, Conrad e Jeremiah sono appunto 3. Ecco quello che sappiamo finora.

L'estate nei tuoi occhi 3 ci sarà?

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Amazon, ma considerato il successo che la serie tv ha riscosso con la prima stagione e sta riscuotendo con la seconda è molto probabile che The Summer I Turned Pretty 3 si farà. E magari uscirà già nel 2024, ma per ora siamo nel campo delle congetture.

Di cosa parlerà la terza stagione? (SPOILER)

Qui è più facile fare delle ipotesi più concrete. Il terzo libro si intitola Per noi sarà sempre estate (We'll Always Have Summer), ed è ambientato due anni dopo la fine della seconda stagione. Chi avrà scelto Belly tra Jeremiah e Conrad non ve lo diciamo, ma se non temete gli spoiler e sapete l'inglese potete leggere la trama completa del terzo romanzo di Jenny Han.