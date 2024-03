Quando escono le puntate di LOL 4: il calendario completo

Finalmente - per chi come noi lo ama - torna su Prime Video LOL: Chi ride è fuori con la quarta edizione. Lo show comico più famoso degli ultimi anni, con un gruppo di professionisti della risata chiusi per sei ore in una stanza a cercare di non ridere e di far ridere gli altri, è in uscita, ed è composto in totale da sei episodi. Ecco quindi quando usciranno tutte le puntate, dalla prima alla finale, di LOL 4.

Quando escono gli episodi di LOL 4

Episodi 1-4: lunedì 1 aprile

Episodi finali 5-6: lunedì 8 aprile