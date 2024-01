Gioco di Ruolo, il film Prime Video che ci conferma il nostro amore per Kaley Cuoco

Kaley Cuoco e Bill Nighy in Role Play - Gioco di Ruolo

Da venerdì 12 gennaio su Prime Video è disponibile in streaming Gioco di Ruolo - Role Play, film che mischia azione e commedia con protagonisti David Oyelowo (visto di recente in Silo) e soprattutto Kaley Cuoco, l'indimenticabile Penny di The Big Bang Theory che abbiamo apprezzato nella commedia "genere loop temporali" Il giorno perfetto su Prime e in L'assistente di volo su Sky.

E per quanto appunto non scorderemo mai la cara Penny Hofstadter, questo film conferma la capacità di Kaley Cuoco di emanciparsi da un ruolo a dir poco ingombrante grazie a capacità attoriali a nostro avviso indiscutibili. Ma prima di spiegarci meglio, riassumiamo in breve e senza spoiler la trama di Gioco di Ruolo.

Di cosa parla Gioco di Ruolo

Emma è un'assassina a contratto che "lavora" in tutto il mondo, ma la sua famiglia non lo sa. Non lo sa il marito Dave e non lo sanno neanche i figli Wyatt e Caroline, che la credono una normalissima impiegata che ogni tanto fa viaggi di lavoro in giro per gli USA.

E appunto di ritorno da uno di questi viaggi Emma viene accolta da una cena speciale che le fa capire di aver totalmente scordato l'anniversario di matrimonio. Per farsi perdonare e al contempo ravvivare un po' il rapporto coniugale, Emma propone quindi a Dave una serata particolare in cui faranno questa specie di "gioco di ruolo".

In pratica si danno appuntamento nel bar di un hotel di lusso dove faranno finta di non conoscersi e di incontrarsi casualmente, inventandosi personaggi immaginari da interpretare per tutta la notte. Peccato però che Dave faccia tardi, dando modo a un uomo (Bill Nighy) di notare Emma e di approcciarla, creando una situazione imbarazzante.

Imbarazzante ma anche pericolosa, come si capisce poco dopo. E infatti il buon Dave, a differenza di quello che succede nel vagamente simile The Family Plan, viene a scoprire che l'amata moglie è molto, molto diversa dalla donna che credeva di conoscere.Ma noi ci fermiamo qui per non fare spoiler, invitandovi a dare uno sguardo al trailer di Role Play qui sotto.

Perché vedere Gioco di Ruolo e perché amare Kaley Cuoco

Le due cose enunciate nel titolo qui sopra coincidono, dal nostro sindacabilissimo punto di vista: Gioco di Ruolo è un film da vedere perché c'è Kaley Cuoco. Che riesce a essere sexy e amichevole, madre amorevole e assassina spietata. Questo film ci ha confermato il nostro amore per questa attrice, che riesce a variare da un genere all'altro con totale naturalezza (anche se registriamo che come al solito i suoi personaggi hanno una certa passione per l'alcol).

Role Play non sarà il film più originale di sempre ma la storia scorre piacevolmente e anche con una certa profondità, ben stemperata dai momenti più da commedia, con uno spaesato David Oyelowo in cui ci è stato facile immedesimarci. Del resto la suggestione di pensare che la persona con cui condividiamo casa e famiglia sia in realtà un killer senza pietà dà un certo brivido: figuriamoci se poi la persona in questione è Kaley Cuoco...

Voto: 7.5