Aurora Ramazzotti, mostra il volto segnato dall'acne: lo sfogo sui social

Aurora Ramazzotti da poco più di un mese è diventata mamma, durante i nove mesi di gravidanza ha dovuto far fronte al corpo che cambiava, alle abitudini sportive e alimentari che dovevano andare di pari passo con il crescere della pancia, ma tra i vari lati positivi dell'essere in dolce attesa c'era anche l'assenza dei segni dell'acne.

Ramazzotti da sempre combatte con l'acne e in passato ne aveva parlato sui social e proprio oggi, 9 maggio, è tornata a parlarne. "Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima - racconta Aurora -, un po' secca sulle guance, ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all'attacco. Quindi quando dicevano 'vedrai appena fai un figlio vanno via' intendevano che bisogna rimanere gravide in eterno? La pelle cambia come cambiamo noi, it's ok". A corredo di queste foto alcune foto del suo viso segnato dai brufoli rossi e infiammati.

Poi Aurora è tornata a parlare di come le persone si sentano in dovere di dare consigli, senza pensare alle conseguenze: "Se sei donna e hai avuto l'acne quella frase l'hai sentita di sicuro. Io l'ho sentita almeno un migliaio di volte e anche se conosco abbastanza bene la pelle da sapere che non c'è un manuale da seguire ma c'è solo la tua strada unica... Comunque dentro di me un po' mi domandavo: 'Chissà se sarà vero'. Perché le parole hanno un impatto su di noi. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che dicono cosa devi fare. La tua strada è tua e di nessun altro".

Come accennato non è la prima volta che Aurora tocca questo tema, solo pochi giorni fa aveva raccontato che il suo parto era stato molto complicato, ma che lo ricordava comunque come uno "dei momenti più incredibili della mia vita". "Vedrai vedrai all'inizio sono tutti bravi, è dopo il problema!", queste parole in molte gliel'hanno ripetute ed è proprio su questo aspetto che la giovane mamma si sofferma: "Nessuno si tiene le esperienze negative per sé. Come se ogni esperienza debba essere necessariamente la stessa. È come se ci fosse qualcosa di confortante nel sapere che qualcun altro possa vivere il tuo stesso disagio". Da queste esperienze, vissute in prima persona, ha tratto un insegnamento importante ovvero l'avere "rispetto della delicatezza di certe situazioni": "Prima di raccontare la mia esperienza a qualcuno che deve ancora attraversare quella fase mi accerto sempre che quel qualcuno sia pronto ad accoglierla, perché non sai quali paure il tuo interlocutore possa avere. Nella delicatezza di certe cose meglio essere sicuri. Solo un pensiero".