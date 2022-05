Compleanno in famiglia per Elettra Lamborghini

Aria di festa in casa Lamborghini. L’ereditiera ha spento 28 candeline. Niente festeggiamenti in grande stile, la ragazza ha scelto di celebrare la ricorrenza organizzando un semplice party casalingo con gli affetti più cari. Accanto alla cantante il marito, il popolare dj Afrojack e le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia, cui Elettra è legatissima. Non poteva mancare anche il cucciolo di casa Lea, una piccola levriera italiana adottata a novembre dagli sposini.

La Lamborghini ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata in cui è stata inondata d’affetto, tra dolci bigliettini e mazzi di rose rosse. A corredo della giornata uno scatto con la birthday cake, un dolce a tre stati decorato, che riporta l’età raggiunta dalla cantante. Un numero che evidentemente non piace ad Elettra, che nella didascalia scherza sull’età: “Tanti auguri a me. Finalmente 18! Il 28 sulla torta è uno scherzo”, scrive l’ereditiera. Insomma è stata una giornata all’insegna della semplicità per la showgirl, trascorsa passeggiando in campagna in compagnia dei suoi cari e i cani di casa. A rendere speciale l’anniversario ci hanno pensato però anche i numerosi fan di Elettra, che sui social le hanno fatto arrivare il loro calore attraverso messaggi di auguri personalizzati, prontamente ricondivisi dalla bolognese.

I 28 anni d’oro di Elettra

I 28 anni della Lamborghini si stanno rivelando un momento d’oro per la carriera della poliedrica showgirl. L’ereditiera infatti poche settimane fa ha ottenuto la sua prima statua di cera al Madame Tussauds, attestandosi come la prima italiana a comparire nel museo delle celebrità. Inoltre da domani, 19 maggio, vedremo Elettra Lamborghini nelle inediti vesti di conduttrice. La 28enne sarà impegnata nel programma comico Only Fun sul canale Nove, insieme a lei il duo comico PanPers: Andrea Pisani e Luca Peracino.