Emanuel Lo mostra il fisico scultoreo e fa il pieno di like (e la collega apprezza)

Il 23 marzo andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici e l'emozione è alle stelle per gli allievi e per i prof. Ormai mancano poche ore allo start e Emanuel Lo, prof di danza, ha voluto celebrare quest'ultimo countdown pubblicando due foto particolarmente provocanti su Instagram.

Il compagno di Giorgia ha messo ben in mostra il suo fisico scultoreo con due selfie entrambi senza maglietta. Tantissimi i like e i commenti e non è passato inosservato quello di Anna Pettinelli. "E va beh!!! Te la tiri", ha scritto la collega 'avversaria'. Immancabili anche le riflessioni come "Capisco Giorgia adesso!" e anche "Lui l'unico motivo per guardare Amici".