Amici 2024, il serale: anticipazioni, concorrenti, giudici e quando inizia

Amici 2024, il serale. Ci siamo, si parte con la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi (che anche quest'anno ha continuato a raccogliere un ottimo riscontro da parte del pubblico). I giudici, le squadre, le date, i riassunti e tutte le informazioni sul talent show più longevo della televisione italiana.

Quando va in onda il Serale di Amici 2024

La prima puntata del serale di Amici va in onda sabato 23 marzo a partire dalle 21.15 su Canale 5.

Chi sono gli allievi ammessi al Serale

Quindici gli allievi ammessi al serale, dopo i casting e la fase pomeridiana del programma. Chi sono? Ecco l'elenco.

Il riassunto delle puntate

Le squadre di Amici 2024

Nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono Petit, Holden, Marisol, Dustin e Kumo. In quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece, ci sono Sarah, Mida, Nicholas, Lucia e Sofia. Infine con Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ci sono Giovanni, Gaia, Martina, Lil Jolie e Ayle.

La giuria di Amici 2024

Al momento non è ancora ufficiale da chi sarà composta la giuria di Amici 2024, ma con tutta probabilità si tratterà degli stessi giudici dello scorso anno: Crisitano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè.

Chi è il direttore artistico di Amici 2024

Confermato nuovamente Stephane Jarny. Stephane Jarny è arrivato dopo Giuliano Peparini, fratello di Veronica Peparini ex maestra della scuola. Jarny oltre a essere un ballerino sa anche cantare e recitare, poi successo dopo successo è diventato il direttore artistico di "Nouvelle Star", la versione francese di American Idol. Inoltre ha curato le scenografie per gli spettacoli di Bob Sinclar, Karl Lagerfeld, Kylie Minogue, Vanessa Paradis e molti altri. Torna ad Amici nella veste di direttore artistico per la terza volta.

Lo studio del Serale

Al momento non è noto come sarà allestito lo studio di Amici. Di certo si tratterà dello stesso negli Studios Titanus Elios di Roma (zona tiburtina).