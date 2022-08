Michelle Hunziker, è finita con Giovanni Angiolini (e spunta l'ombra di Eros)

Più che un colpo di fulmine, un fuoco di paglia. Si è già spento l'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, durato appena 5 mesi. Ad annunciare la fine della relazione è il settimanale Chi. "Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti" aveva dichiarato al magazine diretto da Alfonso Signorini: ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l'incontro in un hotel di Milano e la fuga d'amore a Parigi, la conduttrice mette fine alla storia con il chirurgo ex gieffino.

Fonti vicine a Michelle, che da poco si è separata da da Tomaso Trussardi, raccontano a Chi che "Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare". Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un'estate, è già finita.

Intanto, la Hunziker viene localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all'ex marito, Eros Ramazzotti. Che ci sia proprio lui dietro a questo repentino addio? Non è più un segreto che i due abbiano messo da parte ferite e vecchi rancori - dopo la brusca separazione avvenuta nel 2022 - e che stiano vivendo una nuova primavera, anche se il cantautore ha più volte assicurato che si tratta di un'amicizia piena di stima e affetto, ma niente di più. Lei, invece, non ha negato di averci pensato più di qualche volta, come dichiarò poco tempo fa parlando della fine del loro matrimonio: "La scelta, purtroppo, l'ho fatta perché ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva, che non era giusto per me, che era negativo. Sicuramente è successo perché ho avuto quell'esperienza, non saprò mai come sarebbe andata altrimenti. Magari saremmo insieme da 26 anni, magari no".

Ritorno di fiamma con Eros?

Le voci di un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti circolano da settimane e si fanno sempre più insistenti. Dal 9 agosto, dopo aver lasciato la Sardegna, la showgirl svizzera si trova in Franciacorta, dove l'ex marito ha una casa. I due sono stati avvistati insieme in palestra e non è detto che non abbiano condiviso altri momenti di relax.