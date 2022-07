Le pretese di Meghan Markle: "Voleva essere paragonata a Lady Diana"

Lady Diana Spencer ad anni di distanza dalla sua tragica morte nel 1997, risulta ancora amatissima dai sudditi inglesi e non. Ne è ben consapevole Meghan Markle che avrebbe pensato di usare la memoria della suocera mai conosciuta per accrescere la propria popolarità e consenso. E’ quanto emerge dall’ultimo libro del giornalista investigativo Tom Bower titolato “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”. Fin dall’inizio della relazione con il principe Harry l’ex attrice avrebbe cercato di essere accostata sottilmente alla principessa del Galles, così da suscitare l’approvazione del popolo inglese. Nel 2016 trapelò la notizia della frequentazione del principe con l’americana, e la stampa ed i paparazzi assedieranno la coppia, provocando addirittura un breve allontanamento tra i due.

La richiesta di Meghan

Dopo l’uscita di alcuni titoli razzisti Harry decise di diramare una nota nella quale condannava alcuni atteggiamenti stampa. Dichiarazione che però – stando al racconto di Bower – non era abbastanza per Meghan, che chiese al neo-fidanzato di tracciare un preciso parallelismo tra la sua vita e quella di Diana. “Il secondogenito di Carlo acconsentì poiché era in preda al panico: non voleva perdere l’attrice dopo soli cinque mesi di conoscenza”, si legge nel testo. A quel punto il principe chiese consiglio al fratello William, che già all’epoca pare storse il naso difronte al comportamento della cognata: “Harry ha poi chiesto supporto a suo fratello maggiore, il principe William che invece ha esitato… Con rammarico di William, Harry stava obbedendo agli ordini di Meghan. Non era saggio” La dichiarazione poi diffusa nel novembre del 2016, non menzionava direttamente Lady Diana, ma alludeva alle difficoltà che l’hanno colpita tra cui essere inseguita dai paparazzi prima dell’incidente automobilistico del 1997 in cui perse la vita.

Meghan soddisfatta

Nel 2019 Meghan ha ottenuto ciò che voleva. Quando i Duchi di Sussex erano ormai ai ferri corri con la famiglia reale, prossimi al Megxit, Harry ha alzato il tiro paragonando direttamente Meghan alla madre. La stampa britannica pubblicò infatti delle lettere private dell’attrice Hollywodiana. In quell’occasione il principe dichiarò: “La mia paura più profonda è che la storia si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto che non è più trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze”