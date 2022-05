Paola Turani festeggia il battesimo del figlio Enea Francesco

Giornata di festa domenica 8 maggio per Paola Turani. La modella non ha solo celebrato la festa della mamma e i primi 7 mesi di Enea Francesco, ma proprio in questa giornata tanto significativa ha deciso di organizzare il battesimo del figlio, nato dall’amore con l’imprenditore Riccardo Serpellini.

Paola come di consueto ha rivelato su Instagram dettagli e retroscena di quello che ha definito: “Un pomeriggio trascorso insieme a famiglia e amici, tra sorrisi, buon cibo, abbracci e tante chiacchiere, ci siamo riuniti per festeggiare il nostro piccolo Enea!”

Tutti i dettagli dell’evento

La cerimonia si è svolta a Bergamo alta, città natale della Turani dove risiede con la famiglia. Il rito è avvenuto nel battistero della città, affacciato su piazza del Duomo. Nei panni di padrino e madrina, un cugino di Ricky e Anna, amica dell’influencer.

La modella ha raccontato come durante il sacramento all’esterno sia esploso un forte temporale che una volta terminata la funzione è cessato.

Giusto il tempo di continuare i festeggiamenti a Villa Biondelli, sontuosa cascina cinquecentesca immersa tra le colline della Franciacorta, in provincia di Brescia.

Il ricevimento si è svolto tra il giardino della villa e la veranda con allestimenti floreali e dettagli sulle nuance dell’azzurro.

Anche Paola ha scelto di vestire i colori della festa optando per un delicato maxidress stampa floreale firmato Luisa Beccaria, che ha scelto di indossare nonostante il maltempo.

Ma gli occhi erano puntati tutti sul piccolo Enea Francesco, elegantissimo in un completo ecrù con tanto di papillon. Il festeggiato ha deliziato gli invitati con sorrisi, smorfie, ma soprattutto con i giri a bordo di una piccola auto elettrica regalatagli per l’occasione.

Tra gli ospiti del battesimo non poteva infatti mancare una parata di influencer, da Giulia Valentina, passando per Stefano Guerrera, sino a Giulia Gaudino, tanti volti noti sui social sono accorsi per festeggiare il piccolo Enea.

E proprio su Instagram Paola, incalzata dai follower, non ha potuto fare a meno di svelare i particolari più raffinati dell’evento.

Dai disegni realizzati a mano da un’illustratrice per gli invitati, sino alle bomboniere scelte: dei vasetti di miele personalizzati.

Una festa curata nei minimi dettagli e perfettamente riuscita, come dichiarato dall’influencer: “Volevo esattamente che si respirasse questo tipo di atmosfera. Un pomeriggio tranquillo in una casa di campagna con famiglia e amici che si ritrovano a ridere in giardino o chiacchierare nella veranda, accompagnati da buon cibo, musica e tanta voglia di stare insieme!”