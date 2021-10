Paola Turani presenta Enea: la prima foto del figlio (uguale a lei)

A 24 ore dal parto ecco le presentazioni ufficiali. Paola Turani, diventata mamma la scorsa notte, fa conoscere ai follower Enea, il primo figlio avuto dal marito Riccardo Serpella. Su Instagram la foto del bebé, tale e quale a lei come fanno notare in molti.

Mamma Paola scrive per lui: "Ciao a tutti! E' vero, mi sono fatto attendere un pochino, ma eccomi qui. Mi presento: sono Enea, nato con un peso di 3,884 kg lungo 52 cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato. Credo che non ci sia nessun dubbio - si legge nel dolcissimo post - come cantava la mia mamma in tempi non sospetti, non penso di aver preso i 'capelli' del mio papà, però in compenso, ho delle ciglia lunghe e folte come le sue. Secondo voi a chi somiglio di più con questo faccino: a mamma oppure a papà? Ps. Ovviamente non vedo l'ora di conoscere anche i miei 'fratelli pelosi'". Sono momenti di grande gioia per Paola e il marito, che hanno avuto qualche difficoltà per avere un figlio e sono ricorsi alla fecondazione assistita. L'influencer si trova in ospedale, coccolata dalle attenzioni del marito e soprattutto innamorata pazza di Enea. "Scusate ma questi giorni sono tutta per lui" spiega tra le storie ai follower.

La foto pubblicata su Instagram da Paola Turani

I problemi di infertilità

Paola Turani aveva parlato dei problemi di infertilità poco dopo aver annunciato di essere rimasta incinta. Lei e Riccardo Serpella hanno passato anni a cercare di avere un figlio, ma non arrivava mai. Da lì la decisione di fare tutti gli esami del caso e la scoperta di non poter concepire naturalmente. La coppia allora ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita, un percorso non affatto semplice e privo di difficoltà. Oggi, però, sono due genitori felicissimi.