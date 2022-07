La verità, dopo anni, sul rapporto tra Elodie ed Emma: "L'ho delusa"

Fino a qualche anno fa Elodie ed Emma erano amiche inseparabili. Le due avevano stretto un intenso rapporto nel 2015 ad “Amici”, dove la romana partecipava come concorrente, mentre la cantante salentina vestiva i panni di coach. In quell’edizione la Di Patrizi si classificò al secondo posto dietro Sergio Sylvestre, entrando però sotto l’ala protettrice delle Marrone. Le due donne per un lungo periodo hanno addirittura vissuto insieme, condividendo manager e casa discografica, realizzando diversi progetti e collaborando. Poi inaspettatamente l’addio improvviso, che ha lasciato con l’amaro in bocca tanti fan.

Motivazioni professionali

Elodie ospite di Peter Gomez a “La confessione” su Nove è tornata a parlare della sua ex mentore. Dietro il loro allentamento ragioni di carattere professionale. La Di Patrizi infatti ha rivelato di essersi allontana dall’amica per il suo bisogno di spiccare il volo e camminare in autonomia sulle sue gambe: “Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”.

Un rapporto ritrovato

Nonostante l’allontanamento professionale le due sono riuscite a recuperare il loro rapporto fraterno: “Avevo un mio modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”. Insomma dopo le incomprensioni sorte in passato le due cantanti sono riuscite a tornare amiche per la gioia dei fan, che sognano magari nuove collaborazioni musicali in coppia.