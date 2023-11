Shakira patteggia una multa milionaria per evitare il carcere

Shakira ha patteggiato una multa milionaria per evitare il rischio di andare in carcere. L'accordo con il pubblico ministero spagnolo è arrivato nell'ambito del processo che si è aperto a Barcellona per frode fiscale. La popstar ha ammesso di non aver pagato al governo spagnolo 14,5 milioni di euro di tasse tra il 2012 e il 2014, motivo per cui riceverà una pena sospesa di tre anni e si impegnerà a pagare una multa di sette milioni di dollari. L'accordo prevede anche la sostituzione della pena detentiva con una multa (altri 432mila euro), così da non dover finire in carcere. La sentenza è definitiva, pertanto Shakira non dovrà sottoporsi ad alcuna udienza di un processo che, come previsto, avrebbe avuto un forte impatto mediatico circa la sua vita quotidiana a Barcellona negli anni in cui visse con l'ex difensore del Barça Gerard Piqué.

Le indagini

Le autorità spagnole avevano sostenuto che Shakira avesse "utilizzato una serie di società" con sede in paradisi fiscali "con l'intenzione di non pagare" le tasse in Spagna su redditi percepiti tra il 2012 e il 2014. Gli avvocati di Shakira avevano replicato che fino al 2014 la cantante aveva condotto "una vita nomade" e che si era trasferita in Spagna a tempo pieno soltanto nel 2015. "Ho pagato tutto quello che sostenevano dovessi, anche prima che facessero causa. Quindi, a oggi, devo loro zero" aveva dichiarato la cantante nel 2022 in un'intervista rilasciata alla rivista Elle. Intanto resta aperta un'altra indagine a carico della cantante, per possibili irregolarità riguardanti il pagamento di Irpef e Iva nell'esercizio del 2018. I legali di Shakira avevano replicato che la popstar, che ora risiede a Miami, in Florida, "ha sempre agito nel rispetto della legge e sotto la guida dei migliori esperti del fisco".