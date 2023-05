Stefano De Martino: "La fine della storia con Emma? Credo che lei ci abbia guadagnato"

Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi nella quale ha parlato della famiglia, della carriera e anche della sua storia ex, Emma Marrone. I due si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi nella scuola di Amici, poi Belen Rodrigeuz gli rapì il cuore e il resto è storia.

"Sono meglio come ex che come compagno - ha dichiarato De Martino parlando di com'è l'essere legati sentimentalmente a lui -. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato".

Dopo aver lasciato il mondo della danza, quando ha capito che non poteva ottenere altro e avendo esaudito i suoi sogni, si è lanciato nel mondo della conduzione accumulando un successo dopo un altro, approdando in Rai, e adesso ha un suo spettacolo teatrale.

Gli anni sono passati e ormai Emma Marrone non ha più alcun rancore, in più di un'intervista ha parlato di come tutto si sia risolto e ora tra i due c'è solo una grande stima. Nessun attrito neanche con Belen Rodriguez e anzi le due si scambiarono un bacio sulla guancia in occasione si una puntata di Tu si que vales.

Stefano e Belen: l'amore e la famiglia allargata

Dopo la nascita di Luna Marì la famiglia di Stefano e Belen è diventata una famiglia allargata e parlando della piccola, figlia di Antonino Spinalbese, De Martino ha dichiarato: "Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l'ha, non ho mai pensato di sostituirlo". Quando Belen era in dolce attesa della sua seconda figlia, De Martino ha avuto un solo pensiero: "In quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: 'È un momento così speciale della sua vita e io non ci sono'". Ricordando l'arrivo del figlio Santiago, invece, spiega: "Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen".