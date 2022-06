Stefano De Martino rimette al dito la fede di Belen Rodriguez

A volte un gesto vale più di mille parole. E quello compiuto da Stefano De Martino sancisce il ritorno ufficiale con l’ex moglie Belen Rodriguez. Dopo essere stati pizzicati insieme e la prima apparizione ufficiale come coppia a Le Iene, un romantico dettaglio fa gongolare di gioia i supporter degli ex coniugi. Infatti al dito del ballerino 32enne è ricomparsa la fede con cui si era legato in matrimonio alla showgirl 37enne. Un particolare che non è di certo sfuggito ai fan, che dalle storie Instagram hanno immediatamente notato la presenza dell’anello in oro giallo sull’anulare sinistro di Di Martino.

Anche Belen con la fede al dito

Un gesto non isolato, visto che anche sul dito di Belen già nel mese di marzo era tornata a brillare la fede nuziale. Ma non solo, l’argentina ha fatto molto di più. Ha corredato la fede al favoloso anello di fidanzamento con brillante che Stefano le aveva regalato ai tempi della loro relazione. Anche in questo caso il gesto non è passato inosservato e i followers della showgirl hanno subito gioito per la ricomparsa degli anelli tanto significativi. Oltre De Martino qualcun altro ha deciso di mettersi la fede al dito dopo questa mossa di Belen. Si tratta di Antonino Spinalbese, ex di Belen da cui ha avuto la piccola Luna Marì. La relazione con l’hair-stylist è terminata alla fine del 2021 e il ragazzo evidentemente non ha gradito il gesto dell’ex fidanzata. Così Spinalbanese ha postato sui social la foto con una fede al dito con inciso il nome della loro bimba. Insomma una vera e propria sfida delle fedi!

Come nel 2019

Del resto è risaputo come gli ex coniugi De Martino-Rodriguez non abbiano mai riposto le fedi nuziali, custodendole gelosamente per vari ed eventuali ritorni di fiamma. Come accadde nel 2019, quando a tre anni dal divorzio, i due ebbero un primo riavvicinamento. Anche in quell’occasione agli anulari di Belen e Stefano rispuntarono le fedi. Il napoletano la sfoggiò con sicurezza a Domenica In. A notarlo fu subito la padrona di casa, Mara Venier. "Ti sei messo la fede, l’ultima volta non ce l’avevi" punzecchiò la conduttrice. Stefano si limitò a un sorriso e a una battuta: “Si vede troppo”. E anche ieri, come oggi, al dito di Belén, tra una storia e l'altra di Instagram, ricomparì il fatidico anello che i due si erano scambiati nel settembre 2013 in una sontuosa cerimonia sul Lago Maggiore. Insomma la presenza la comparsa e la ricomparsa di questi anelli lascia presagire anche la voglia di fiori d’arancio, che secondo voci sempre più insistenti potrebbero celebrarsi presto a 9 anni di distanza dal primo “Sì”e di un amore che non smette di emozionare.