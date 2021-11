Adesso Antonino cambia casa: il "benservito" di Belen raccontato dai paparazzi

Così come a cento all'ora è cominciata, alla stessa velocità sarebbe finita la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, neo genitori della piccola Luna Marì, nata a luglio. L'ultimo retroscena sulla relazione tra la showgirl argentina e l'ex hairstylist parla infatti di un trasferimento di lui: ebbene sì, pare che il 26enne avrebbe cambiato casa, lasciando l'appartamento milanese in cui Belu vive insieme alla bambina.

La notizia - va precisato - rientra nel campo dei retroscena, poiché non è stata confermata dai diretti interessati. A parlare sono stati però i paparazzi del sito Whoopse, che hanno spifferato come la modella argentina avrebbe messo alla porta il ragazzo. "Sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl", si legge sul portale. Un appartamento, quello di Belen, in cui la donna si è trasferita dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, quasi a voler significare un nuovo inizio, un nuovo capitolo della sua vita.

Il gesto social di Belu fa discutere

Ma non è finita quì. Stando a quanto notato da alcuni utenti in rete, infatti, un altro gesto lascerebbe intendere una crisi più importante del solito: Belen avrebbe infatti tolto il "follow" su Instagram ad Antonino per qualche ora, il che significa che avrebbe smesso di seguire per un po' i suoi profili social, quasi a volersi prendere una pausa. Poco dopo, però, il "follow" sarebbe tornato, segno che le tensioni sarebbero rientrate. Il dettaglio non è però passato inosservato ai più attenti.

A niente sarebbe dunque valso il weekend d'amore organizzato dalla coppia a Parigi. La fuga romantica non avrebbe messo una pezza ad una storia che va lacerandosi, almeno secondo quanto raccontato dalle "gole profonde" citate sopra. Sì perché, di fatto, Belu e Antonino mai hanno confermato la maretta. Non l'hanno però neanche smentita, moltiplicando i dubbi dei telespettatori.

Sarebbe stata lei a chiudere

Sarebbe stata lei a decidere di chiudere. Una crisi forse insanabile arrivata ad appena quattro mesi dalla nascita di Luna Marì, venuta al mondo il 23 luglio scorso ad appena un anno del primo incontro tra i due. Pensava di aver ritrovato il sorriso con una nuova famiglia allargata dopo l'addio a Stefano De Martino, Belen, già mamma di Santiago (avuto proprio dal ballerino napoletano), e invece qualcosa sarebbe andato storto. O almeno così raccontano i rumors. E le sue mancate smentite.