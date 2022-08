"Ha sbattuto il figlio sulle barrette Kinder": la stoccata di Ornella Muti a Chiara Ferragni

Ornella Muti si è raccontata di recente in un’ intervista esclusiva a Il Mattino. L’occasione è stata l’impegno dell’attrice presso il Villamare Festival Film&Friend, nel corso del quale ha tenuto un reading sul personaggio di Odisseo. Nella chiacchierata con il giornalista Francesco Fusco la 67enne, oltre a parlare dei suoi impegni professionali, ha toccato un tema a lei molto caro, la sostenibilità ambientale, approfittandone per tirare una stoccata a Chiara Ferragni. La Muti è infatti molto attenta al tema della sostenibilità, da anni è vegetariana, e anche sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove è stata co-conduttrice, ha tenuto un monologo sulla tutela dell’ambiente.

Leone Lucia Ferragni testimonial della Kinder secondo Ornella Muti

Per il prossimo Festival della canzone italiana accanto ad Amadeus è prevista la presenza di Chiara Ferragni e Ornella ha voluto lanciare una frecciatina alla “collega”, per le sue scelte, che a suo dire sarebbero poco etiche: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato”, esordisce l’attrice per poi andare all’attacco dell’imprenditrice digitale: “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”. L’attrice forse fa qui riferimento ad un fotomontaggio condiviso due anni fa dalla Ferragni, in cui si vedeva il piccolo Leone su una confezione delle classiche barrette di cioccolato. “Questo è il mio sogno, facciamo in modo che si avveri?”, aveva scritto la ragazza menzionando il profilo Instagram della Ferrero. Una boutade dell’imprenditrice che è stata evidentemente presa per vera dalla Muti, che rincara la dose: “Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.”

Chiara Ferragni nutre i figli con cibo spazzatura

Insomma la Muti, al di là della gaffe su Leone testimonial della Kinder, ha bacchettato Chiara per rifilare ai figli cibo spazzatura. Spesso sui social si vedono i piccoli Leone e Vittoria addentare croissant, o gustare gelati confezionati. Una scelta che evidentemente ha fatto storcere il naso all’attrice, contraria a questo tipo di alimenti.