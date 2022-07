"Perché Leone e Vittoria si chiamano così?": la toccante risposta di Chiara Ferragni

Leone e Vittoria sono i piccoli di casa Ferragnez, il web ha ormai imparato ad amarli e a divertirsi con loro. Il racconto quotidiano del momento della colazione, del pranzo e della cena è un appuntamento fisso per chi segue la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez. E così in una sorta di soap opera giornaliera ci sembra di vivere insieme a loro alcuni traguardi, come ad esempio la prima volta che Vittoria ha pronunciato la parola papà in diretta Instagram dopo mesi di tentativi, di Federico, falliti.

La curiosità quindi su Vittoria e Leone è sempre molta e su TikTok l'imprenditrice digitale ha risposto ad alcune domande legate ai suoi figli. Due in particolare riguardano la scelta dei nomi, momento cruciale per tutte le coppie che stanno aspettando l'arrivo di una figlia o di un figlio. Chiara non si sottrae a tale quesito e anzi offre un racconto molto romantico, in particolare per la scelta del nome Leone.

“Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio - ha spiegato Ferragni - Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”.

Per quanto riguarda Vittoria invece: "È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita".