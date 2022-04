Domenica In, Al Bano parla di Putin e promette: "Non andrò mai più in Russia"

Il dolore per quanto sta accadendo in Ucraina, invasa dall'esercito russo da quasi due mesi, Al Bano non lo ha mai nascosto, anzi. In questo periodo il cantante sta ospitando una famiglia ucraina nella sua residenza di Cellino San Marco e in diverse occasioni si è detto molto afflitto dalle azioni di Putin, di cui era stato suo grande ammiratore. Oggi l'artista ha ribadito le sue idee a Domenica In, giurando che, alla luce di quanto accaduto, non metterà mai più piede in Russia.

"Non andrò mai più in Russia. Mai più, se non cambiano le cose" ha detto parlando con Mara Venier. "Putin l'ho conosciuto, non era così, non so quali siano stati i motivi che lo hanno spinto a fare questo. Ma qualsiasi essi siano, io non li accetto". La conduttrice ha ricordato il profondo legame che Al Bano ha sempre avuto con quel Paese, dove spesso si è esibito con i suoi concerti anche insieme a Romina, motivo per cui scegliere di non tornare più è una decisione che acquista ancora più significato. "Non è per la Russia, perché è un popolo stupendo, ma per quello che sta succedendo in suo nome", ha affermato.

Al Bano si commuove per la figlia Jasmine a Domenica In

Insieme ad Al Bano, Mara Venier ha invitato anche Jasmine, primogenita sua e di Loredana Lecciso, che nello studio di Rai 1 ha cantanto il suo singolo Ego. Il cantante non ha nascosto l'emozione quando la conduttrice gli ha chiesto di dedicarle una canzone: "Mi sono commosso", ha ammesso non riuscendo a cantare sulla base del pianoforte partita per l'occasione. La 22enne che il pubblico ha già avuto modo di conoscere a The Voice, ha poi raccontato quanto per lei il padre sia un esempio e di ambire ad avere una carriera lontanamente simile alla sua. Lei, intanto, continua a studiare comunicazione e a coltivare la sua passione per la musica.