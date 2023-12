Alessandro Basciano al veleno contro due conduttori: "Avete vinto una diffida"

"Bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia". Alessandro Basciano non ha gradito alcune affermazioni fatte da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, durante una delle ultime puntate di Casa Chi, trasmissione che vede alla conduzione anche la sua ex, Sophie Codegoni, e su Threads ha pubblicato un post pungente.

“Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di Casa Chi - scrive - complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse è L unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati… bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia“.

Tutto è nato da una una delle ultime puntate del programma con ospite Mirko Brunetti che ha fatto una battuta dicendo: “Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie“. A quel punto Valerio Palmieri ha contrabbattuto dicendo a Sophie: “Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?“. Parole che hanno fatto infuriare l'ex gieffino che dopo la rottura con Sophie Codegoni ha lasciato l'Italia per lasciarsi tutto alla spalle, o almeno così ha dichiarato poco prima di partire.