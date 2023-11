Alessandro Basciano se ne va: "Ho dato tutto...ho deciso di andare lontano"

A quasi due mesi dalla rottura, resa pubblica, con la compagna e madre di sua figli, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano condivide una stories su Instagram che lascia intendere ad una partenza con destinazione lontana dall'Italia.

"È forse arrivato quel momento un cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte - scrive l'ex gieffino - Ho dato tutto me stesso, ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia...alla fine a testa aslta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato...ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso...son due mesi che convivo con attcchi di panico e ansia, la mia salute e il mio stato d'animo purtroppo non sono dei migliori...ho deciso di andare lontano....forse l'unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza o forse no...o in ballo nuovi progetti importanti e vene parlerò...non vi nascono la mia malinconia ma...purtroppo è stato tutto un senso unico...mi manca..mi manca tutto".

Sarà dunque un modo per tagliare i ponti con il passato o creare il vuoto?

Dopo settimane in cui prima lei, Sophie, e poi lui hanno ampiamente dibattuto in tv i motivi che li hanno portati alla rottura, i due sembravano proiettati all'andare oltre. L'ex tronista non aveva lasciato spazio ad un possibile ritorno sui suoi passi, ma cercava di mantenere dei rapporti civili per il bene della piccola Cèline Blue. Lui forse ha sempre sperato di poter riavere la sua famiglia, nonostante tutto.

Ora sembra essere arrivato il momento di voltare pagina.