Ida a Uomini e Donne, il retroscena su Alessandro Vicinanza: "Non sapeva nulla"

A Uomini e Donne per la prima volta un volto del 'trono over' diventerà tronista del 'trono classico' e non poteva che essere Ida Platano. Veterana del dating show di Maria De Filippi, la parrucchiera di Brescia è conosciuta benissimo dai fan del programma dall'amore, alla sofferenza, per Riccardo Guarnieri all'ultima storia durata solo 11 mesi con Alessandro Vicinanza, anche lui conosciuto nello studio Mediaset.

La notizia di Ida tronista è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno tramite un video-presentazione pubblicato da Witty tv, il portale multimediale della società Fascino (che produce tutti gli show di De Filippi di cui lei è proprietaria), in cui annuncia, dunque, la fine della storia d'amore con Vicinanza. Nelle ultime settimane il dubbio che la loro relazione fosse giunta al capolinea si era fatto sempre più concreto, fino a trovare conferma nelle parole di Platano. "Ha deciso di chiudere... Oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco", ha spiegato Ida.

Nessuno dei due aveva parlato apertamente della crisi e anche ieri, dopo la notizia, nessun commento è stato rilasciato dai diretti interessati. Vicinanza però, oggi, ha pubblicato una storia in cui si trova in auto e in sottofondo c'è la canzone "Bellissima <3" di Alfa: "Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita / Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica / Ma non l'hai capito che è solo un'amica / E con il terzo dito mi indichi l'uscita / Che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo / Che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo / Ma tu mi hai visualizzato (ma tu mi hai visualizzato) / Dimmi perché mi hai ghostato?". A leggere il testo, e se questo fosse un messaggio per Platano, si potrebbe dedurre che la loro storia non sia finita bene, tutt'altro, e che ci siano stati anche degli importanti fraintendimenti forse proprio su un presunto tradimento. Chissà se Ida parlerà a Uomini e Donne del perché i due si sono lasciati...

Inoltre, secondo quanto riportano i due esperti di gossip sui social - Amedeo Venza e Deianira Marzano - grazie ad una 'spia' che ha parlato con Alessandro, lui sarebbe rimasto molto sorpreso dal video di Ida: "Era amareggiato e scioccato, ha detto che non lo sapeva e che non se l'aspettava. L'unica cosa che ha detto è che adesso non se la sentiva di parlare perché era veramente amareggiato".