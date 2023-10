Alessia Marcuzzi parla dei suoi figli e svela: "Sono severa e ancora li metto in punizione"

Alessia Marcuzzi domani sera, 31 ottobre, tornerà in tv con il suo Boomerissima, lo show su Rai2 che ha conquistato pubblico e critica: una seconda edizione che si preannuncia scoppiettante, come dimostrano tutte le prove di ballo a cui ha partecipato e che ha mostrato sui social in queste settimane. Per parlare di Boomerissima, ma non solo, ha partecipato a La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai2.

La conduttrice 50enne ha anche svelato alcuni dettagli della sua vita da mamma rivelando che "Con i miei figli sono come la signorina Rottermaier" e che spesso ha messo, e mette, in punizione i suoi figli: Tommaso, 22 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 12 anni, nata all'amore con Francesco Facchinetti.

"I miei con me sono stati genitori 'genitori', insegnandomi il rispetto: non si poteva rispondere male e così via. Ora i ragazzi sono in po’ diversi. Tommaso mi risponde male a volte, ma sa che mi arrabbio molto con questa cosa del rispetto nei confronti miei o del padre. Anche con Mia è lo stesso. Se do punizioni? Io sono un po’ signorina Rottermaier”, ha raccontato Marcuzzi a Balivo.

Riguardo alle punizioni Alessia ha aggiunto che ormai "Tommaso è grande, ma sa che se mi arrabbio, non gli parlo per un po’, un periodo breve, mezza giornata ad esempio. A Mia, che ha il telefonino da quest’anno, e frequenta la seconda media, glielo tolgo o glielo do in orari particolari. Ad esempio a tavola non si usa, la sera solo 20 minuti. Non sono una che dà il cellulare perennemente e Mia è piccola e sa che io il suo telefono lo devo supervisionare". "Con Tommy, l’ho detto anche in tv, avevo la geolocalizzazione. Ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra. L’ho detto in diretta e per fortuna, dato che era all’estero, nessuno del college l’ha scoperto, perché non avrebbe potuto…", ha ricordato Alessia.

E riguardo al suo Boomerissima è felice che piaccia e sono in molti a pensare che lei sarà sul palco del Festival di Sanremo, ma Marcuzzi ha sviato la questione: "Non lo faccio per ricevere complimenti, ma mi piace vederlo a casa. Tutti i miei amici arrivano, metto tutti i fiori e tutti hanno le cartelline, dove diamo votazioni: è una specie di notte degli Oscar, mi piace guardarlo".