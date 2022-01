Amadeus a messa da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai

Amadeus è arrivato a Sanremo in vista del Festival che condurrà per la terza volta dal 1° al 5 febbraio. A pochi giorni dall’inizio della kermesse, il presentatore e direttore artistico della kermesse ha partecipato alla messa domenicale presso la chiesa di San Siro celebrata da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai ordinato sacerdote il 7 dicembre scorso.

"È stata proprio una sorpresa vedere arrivare Ama con Lucio Presta e Gian Marco Mazzi. Sono venuti in sagrestia a salutarmi prima della celebrazione delle 11.15 e ci siamo abbracciati come vecchi amici e colleghi" ha raccontato don Gatta all’Ansa: "Ci siamo poi scambiati un po' di messaggi e ci siamo ripromessi di vederci a breve, magari in una pausa del Festival o domenica prossima. Le porte della chiesa sono sempre aperte e se vorranno tornare per una preghiera, sarò felicissimo. Spero che sia un Festival di gioia".

Don Gatta ha anche aggiunto delle personali considerazioni sulla presenza degli amici tra i banchi della parrocchia: "Con la luce negli occhi si sono seduti al primo banco della chiesa e ho visto che hanno seguito la celebrazione e l'omelia con partecipazione e passione. Oggi, tra l'altro, è la 'domenica della parola' ed ho detto all'assemblea quanto sono importanti le parole, che devono essere di mansuetudine e di carità. Ovviamente chi ha la responsabilità di un mezzo televisivo va incontro a responsabilità e sono sicuro che Ama le sente sulle proprie spalle. Dobbiamo essere testimoni, non tanto credenti ma credibili della nostra fede". Amadeus, dal canto suo, ha preferito glissare sul tema Festival all’uscita della concattedrale di San Siro: "Oggi non si parla di Festival", ha detto dirigendosi con una delegazione Rai verso via Matteotti, il corso che conduce al teatro Ariston.

(Nella foto in basso, Amadeus, durante la messa celebrata dall'ex giornalista Rai don Fabrizio Gatta, Sanremo, 23 gennaio 2022. ANSA/FABRIZIO TENERELLI)

Chi è Fabrizio Gatta, ex conduttore Rai oggi sacerdote

Fabrizio Gatta ha esordito su Rai1 nel 1996 con il Concerto dell’Epifania che ha condotto per otto edizioni consecutive. Dal 1997 al 2002 ha fatto parte della squadra di Miss Italia, ha condotto il Dietro le quinte di Fantastica Italiana e la Festa della Mamma accanto a Milly Carlucci e dal 1999 al 2012 è stato al timone della diretta nella notte di Capodanno per Rai1 in coppia con Elisabetta Gardini, Clarissa Burt, Barbara Chiappini, Nathalie Caldonazzo, Antonella Mosetti, Claudia Andreatti. Dal 2002 al 2012 Gatta ha condotto Lineablu il sabato pomeriggio su Rai e nella stagione 2009-2010, insieme a Sonia Grey, è stato il volto di Uno Mattina week end. Nel settembre 2013, dopo quasi vent'anni di attività, ha deciso di abbandonare la professione per dedicarsi al cammino sacerdotale.

Don Gatta ha condiviso la gioia per aver ritrovato gli amici Amadeus e Lucio Presta sul suo profilo Twitter: "Che gioia grande ritrovarci a Sanremo davanti al Signore. La vostra presenza è un segnale eloquente di fede. Quanto bene fanno i gesti e le parole,quelle giuste,dolci,quelle del cuore, in tempi difficili come questi in cui rischiamo di smarrirci" ha scritto su Twitter a corredo di una foto che lo mostra insieme al conduttore.