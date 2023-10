Troppi ritocchini per Andrea Damante? Il viso non è più lo stesso, le foto (prima e dopo) allarmano i fan

Andrea Damante ha iniziato la sua carriera partecipando a Temptation Island nel 2014, ma è con la partecipazione a Uomini e Donne, come tronista, che diventa noto al grande pubblico. Lì conobbe Giulia De Lellis, lui la 'scelse', e la coppia diventò una delle più seguite dei social, quando nel 2018 i due si lasciarono la notizia creò molto scalpore.

Da questi primi albori di successo molto cambiato: adesso Damante è conosciuto oltre che per essere un influencer anche per il suo lavoro da dj, che lo ha portato a suonare in molti festival e locali. Per questo motivo l'attenzione su di lui è altissima. Proprio in questi giorni è stato uno dei modelli scelti da Intimissimi per presentare la nuova collezione di intimo e a molti non è sfuggito un radicale cambiamento del suo volto.

Su X, ex Twitter, circolano delle foto di Damante con il viso gonfio e con dei lineamenti molto differenti rispetto a com'erano solo qualche settimana fa. Qualcuno suppone che forse il "botox gli sia sfuggito di mano" altri che magari abbia avuto dei problemi di salute di cui non ha parlato: "O ha fatto qualche trattamento di chirurgia estetica o ha assunto qualche farmaco che l’ha fatto gonfiare…". Un utente ha anche precisato che "alla fashion week (a Milano, ndr) non sembrava così" allegando la foto che gli aveva scattato. Al momento non è possibile rispondere a queste domande, chissà se sarà proprio Damante a chiare la situazione.