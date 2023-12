Antonella Clerici: le decorazioni del giardino (innevato) della sua "casa nel bosco", le foto

Che la casa di Antonella Clerici, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, sia una vera e propria casa nel bosco (questo infatti è il soprannome della villa), non è un segreto. Le foto che la conduttrice condivide sui social della splendida abitazione sono ben note ai suoi moltissimi fan e follower, e ora, nel periodo natalizio, gli scatti sono ancora più magici.

La casa, che si trova nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria (Piemonte), è un vero e proprio rifugio immerso nel verde in cui la conduttrice può vivere a contatto con la natura e dedicarsi alle proprie passioni come il trekking in compagnia dei cani Argo e Simba, senza dimenticare le passeggiate a cavallo.

Ieri sera Clerici ha condiviso due video in cui mostrava il giardino innevato e illuminato dalle lucine posizionate sopra le chiome, spoglie, degli alberi. Oltre alle piante, Antonella ha illuminato anche una parte di recinzione: una vera e propria cascata luminosa. Questa mattina poi il risveglio con il prato completamente bianco, merito della nevicata abbondante notturna.

