Arianna David: "Si è scatenato l'inferno. Per favore basta, non ce la faccio più a leggere cattiverie"

A Bruno Vespa, nel programma Cinque Minuti su Rai, Arianna David ha parlato dell'anoressia nervosa con cui convive da anni. Ha ammesso di pesare 46 chili la ex Miss Italia oggi 50enne, di non mangiare perché inappetente, di essere consapevole del problema per il quale è fondamentale chiedere aiuto: "Il consiglio a chi come me soffre di questi disturbi è di andare in un centro specializzato e chiedere aiuto, perché da soli è veramente difficile", ha affermato. Il racconto di Arianna David, però, non ha suscitato una corale empatia da parte del pubblico. Lei stessa, infatti, in due storie pubblicate sui social, ha raccontato della cattiveria ricevuta nella forma di messaggi da parte di chi l'ha insultata proprio per le dichiarazioni esternate in tv.

"Non pubblicavo da mesi su Instagram. Non sono in grado di reggere tante cose. È stato un anno molto duro, ma non racconto i contenuti. Ho avuto una ricaduta sul mio peso e sul mio stato d’animo. Ho cercato sia da Eleonora Daniele che da Monica Setta e a Cinque Minuti di raccontarmi… Ma con l’ultima ospitata si è scatenato l’inferno. Per favore basta: non ce la faccio più a leggere cattiverie…" ha scritto la ex Miss Italia palesando il dolore per essersi sentita bersaglio di tante offese. E ancora: "Sul mio essere ‘sfigata’ a vostro avviso, sul mio essere ‘rifatta’ a vostro avviso e sul fatto che nella mia vita non ho mai lavorato!", ha aggiunto: "BASTA per favore, ve lo chiedo ‘mondo femminile’, sto veramente soffrendo. Abbiate rispetto per ciò che sto vivendo nel mio privato e che nessuno di voi saprà mai… Sono stanca…ma prometto a chi mi vuole bene, e di certo non siete voi mondo di Instagram, che mi rialzerò sempre col sorriso".