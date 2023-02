Arisa, le sue parole dopo il pianto: "Non esistono vite perfette, mostrarsi sconfitti ci sta"

Il pianto e il momento di debolezza mostrato da Arisa ad Amici ha toccato molto il pubblico e anche i suoi colleghi Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Come giustamente le hanno detto non è l'andare a Sanremo a rendere grande un artista, ma per la cantante, che sta vivendo un momento di sconforto, l'inizio del Festival della canzone italiana (la puntata è stata registrata giovedì scorso, ma è andata in onda ieri) deve aver avuto un forte impatto sul suo stato d'animo.

Durante la puntata in cui ha cantato improvvisando Let it be insieme a Angelina Mango, allieva di Cuccarini, e Federica, sua pupilla, Arisa ha affermato di non sentirsi più brava: "Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta". Poi la confessione sulla delusione a Sanremo.

Sui social in migliaia hanno condiviso il video di Arisa commossa e l'hanno inondata di complimenti, in molti le hanno scritto in privato e lei ha voluto ringraziare tutti.

"Cari amici, vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state lasciando in dm, sia per Sanremo, e il duetto con Gianluca, sia per oggi ad Amici - inizia così il messaggio di Arisa -. Evidentemente vi siete sentiti molto toccati dal mio flusso di coscienza, dal mio sfogo. Ogni tanto mi lascio andare e non mi rendo conto di quello che dico e di dove sono. Solo dopo me ne rendo conto". Poi chiarisce un aspetto, lei a Maria De Filippi chiede di tagliare la parte del pianto, perché aveva il desiderio di mostrarsi forte, quella parte però è andata in onda e quindi la cantautrice decide di spiegarne il motivo: "Alla fine non me la sono sentita di tirarmi indietro perché so bene che probabilmente il fatto di farvi sapere che le vite perfette non esistono può essere d'aiuto anche a tutti voi e condividere ogni tanto un momento in cui ci si sente sconfitti è umano e ci sta".