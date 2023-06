Aurora Ramazzotti fa un nuovo tatuaggio, è contro gli haters: la prima foto

Col tempo Aurora Ramazzotti ha imparato a fare pace con gli haters. O meglio, ha imparato a riappacificarsi con le critiche che le vengono rivolte sin da quando ha deciso di debuttare nel mondo dello spettacolo proprio come mamma e papà, ovvero Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Com'è noto infatti, è una strada lastricata di pregiudizi, quella dei cosiddetti "figli di", ovvero i figli d'arte che scelgono di seguire lo stesso percorso dei genitori. Motivo per cui lei oggi ha voluto esorcizzare il tutto tatuandosi sulla pelle una replica ai preconcetti.

Nella serata di ieri Aurora ha pubblicato su Instagram la foto del suo ultimo tatuaggio: sulla spalla la scritta "La tua opinione", frase che però viene barrata da un segno, come a volerla cancellare. "Della serie: la tua opinione non mi interessa". Un tattoo destinato a essere la risposta definitiva a qualsiasi veleno.

Del resto per Aurora questo è un momento di rinascita. Da marzo è una donna nuova. Il merito è del piccolo Cesare Augusto (per tutti Cesare), il primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza, coetaneo con cui fa coppia dal 2015. Oggi la coppia vive a Milano. Una maternità che, come è prevedibile, non ha risparmiato attacchi. È bastato uno scatto di Aurora dall'estetista col bebè in braccio per scatenare l'invidia sociale e le critiche di privilegio ostentato. Lei anche in quel caso ha fatto spallucce. E, stando al nuovo tatuaggio, intende fare lo stesso anche in futuro.