L'amicizia che non ti aspetti: Elodie e Barbara Berlusconi in vacanza in montagna insieme, le foto

Babara Berlusconi e il compagno, Lorenzo Guerrieri, con Elodie e Andrea Iannone. Un'uscita a quatto che non ti aspetti e che invece ha portato ad un pranzo ad alta quota a St. Moritz. Le due coppie, svela il settimanale Chi, hanno scelto di pranzare alla Langosteria, il celebre ristorante dei vip che ha aperto solo un anno fa. Al tavolo con loro un'altra coppia, gli imprenditori digitali Franco Villa e Francesca Muggeri.

L'incontro però non si è limitato ad un pranzo: tutti insieme hanno trascorso qualche giorno nella perla dell'Engadina prima di tornare ai propri impegni. Elodie e Iannone sono stati al centro delle critiche solo pochi giorni fa per un altro viaggio: quello in Egitto. La cantante, reduce da un tour che è stato un successo nazionale, aveva annullato il concerto di Capodanno a Teramo per una tracheite e il giorno stesso del live ha preso un aereo per l'Egitto. Questa coincidenza non è piaciuta a molti, ma la cantante non ha realmente risposto alle polemiche ha solo pubblicato una storia su Instagram in cui faceva sentire che era senza voce.