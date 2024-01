Elodie in vacanza? La cantante rompe il silenzio, il video

Elodie si trova sul Mar Rosso. A dare la conferma, di quanto trapelato ieri, è stata proprio la cantante tramite il suo profilo Instagram. per la precisione, e lo scopriamo grazie alle storie di un amico di Elodie, il truccatore Luca Cianciolo (che si trova in vacanza con lei e Andrea Iannone) El Gouna.

Il viaggio di Elodie ha destato particolare scalpore poiché è arrivato in concomitanza alla comunicazione, da parte dell'artista, della cancellazione del suo concerto dell'1 gennaio a Teramo. Le cause sono un'influenza con tosse e una forte tracheite, emersi dopo l'esibizione di Capodanno a Palermo, in piazza Politeama. A svelare che Elodie si trova in vacanza in Egitto è stato Alessandro Rosica che ieri, 2 gennaio, ha pubblicato anche una foto della cantante in aereo.

Contro la cantante si sono schierati in moltissimi, accusandola di aver preferito andare in vacanza invece di rispettare gli impegni presi. Oggi però, 3 gennaio, è arrivata la risposta di Elodie.

La replica di Elodie alle critiche

Non si è nascosta e anzi ha pubblicato un video in costume mentre sta prendendo il sole. Il tutto è stato reso più divertente dal filtro 'discoteca' utilizzato da Elodie che le ha aggiunto una parrucca argentata in testa. Ha detto poche parole e la sua voce è apparsa realmente compromessa dall'influenza. "Piano piano mi riprendo. Buon anno in ritardo", ha scritto in sovrimpressione sul filmato. Mentre a voce ha risposto all'amico che le sottolineava che forse il filtro era un po' esagerato.