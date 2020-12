Barbara d'Urso vicina al fidanzamento: "Pronta a scegliere il mio corteggiatore preferito"

Nel numero in edicola, il settimanale Oggi presenta il personale alfabeto che Barbara d’Urso ha consegnato in esclusiva a Giovanni Ciacci: «Sono le cose che contano per me… dalla A alla Z vi dico tutto di me stessa». Dall'amore per i figli a quello per un ipotetico fidanzato, la conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live - Non è la d'Urso si racconta senza filtri.

Barbara d'Urso pronta a scegliere il fidanzato

E se alla A la conduttrice mette «Attenzione alle regole per uscire insieme da questo incubo» c’è anche amore. Che sia arrivato il momento per Barbara d'Urso di trovare un fidanzato dopo tanti anni da single? «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli (Emanuele e Gianmauro, avuti dall'ex, il produttore Mauro Berardi, ndr), al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… - confida - In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione...».

E' la prima volta dopo tanto tempo che Barbara si sbilancia sulla possibilità di un fidanzamento e viene dunque da pensare che sotto sotto ci sia qualcosa di concreto. Com'è noto, infatti, da sempre la presentatrice napoletana racconta ormai da anni di essere orgogliosamente single, o meglio di far fatica a trovare qualcuno capace di conquistare il suo cuore. Questo nonostante Alfonso Signorini, giornalista e suo 'amico ritrovato', abbia spiegato che in realtà qualche cavaliere misterioso le ruoterebbe intorno da tempo...

Intanto però, sono ben 15 anni che Barbara d'Urso non ufficializza un fidanzato. Tanti i suoi amori famosi del passato. Tra il 1977 e il 1979 è stata fidanzata con Memo Remigi, in seguito ebbe dei flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi. Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati appunto i suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale si separa nel 2006 e divorzia nel 2008: i rapporti tra i due sono ancora turbolenti.

Barbara d'Urso tra comunismo e Pippo Baudo

Nel corso dell'intervista rilasciata a Ciacci, d’Urso parla anche di famiglia, figli, golosità, ascolti tv, ambizioni teatrali («Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare»), politica: «Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò».

E se su Baudo rivela «questo è uno scoop, io Pippo l’ho visto in mutande... Una volta sono entrata nel suo camerino per parlare di lavoro e le sarte lo stavano vestendo», di Antonio Ricci dice: «Mi massacra, sono sempre ai primi posti dei suoi “Nuovi mostri”, ma gli voglio bene e rido».