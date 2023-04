Beatrice Valli, è nata la quarta figlia: il (particolare) nome scelto

È attraverso un post su Instagram che Beatrice Valli, influencer da tre milioni di follower, annuncia la nascita della figlia. Per la bolognese 28enne si tratta della quarta maternità, frutto dell'amore per il modello ed influencer Marco Fantini, conosciuto nel 2014 nella trasmissione Uomini e Donne. Via social, Beatrice si immortala con la piccola in braccio, mentre è ancora in ospedale. La guarda e sorride: "Matilda Luce Fantini", scrive, svelando per la prima volta il nome scelto dopo nove mesi di gravidanza (al ballottaggio c'erano i nomi Alba, Celeste, Blue e, appunto, Matilda, ndr). Questa mattina il parto. "Siamo un po' stanche, ma siamo qui e ci godiamo il momento", dice in un video la neo mamma, che annuncia poi una pausa dai social: "Torneremo da voi nei prossimi giorni".

Un nuovo fiocco rosa in casa Valli-Fantini, il terzo, per la precisione: i due influencer sono infatti già genitori di Azzurra e Bianca. Prima di loro, Beatrice aveva avuto il suo unico maschietto, Alessandro, nato però da una precedente relazione vissuta quando era appena maggiorenne. Indimenticabile il gendel reveal party di Matilda: quando Marco ha scoperto che la cicogna avrebbe portato un'altra femminuccia, ha avuto una relazione esilarante, poiché sognava finalmente un maschio.