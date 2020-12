Belen, al bar col fidanzato Antonino, chiama i carabinieri (FOTO)

Che Belen Rodriguez, 34 anni, non abbia un buon rapporto con i fotografi è cosa nota. Più volte la showgirl argentina ha finito per scontrarsi con i paparazzi appostati sotto casa sua da circa dieci anni. Ma stavolta, durante un pomeriggio a Roma insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, 25, si è spazientita al punto da correre a chiamare i carabinieri.

Belen chiama i carabinieri

Belen, nella Capitale per registrare Tu si que vales, era seduta al tavolino di un bar quando i paparazzi si sono appostati per immortalare qualche foto da vendere alle riviste di gossip. Non l'avessero mai fatto: la modella si è innervosita al punto da correre incontro a tre carabinieri presenti nelle vicinanze. A raccontare il retroscena è il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

Pare però che la tensione non fosse dovuta solamente alla presenza dei fotografi, bensì anche ad un momento di nervosismo di coppia. Già perché, stando a quanto riporta il magazine diretto da Umberto Brindani, al tavolo non si respirava un'aria distesa: i volti dei due tradivano una discussione in corso e un po' di maretta. Fatto sta che il tutto si risolve con un verbale di mezz'ora stilato dai carabinieri (ben contenti di mettersi al servizio di Belu).

La storia tra Belen e Antonino

Solo una lite passeggera, immaginiamo, dal momento che fino a qualche giorno fa tra i due andava tutto bene: lui, hairstylist di professione, si è persino preso un periodo di aspettativa dal lavoro per godersi la relazione; e ancora porta a scuola Santiago, la aiuta ad imbiancare le pareti del nuovo appartamento. Insomma, da quando si sono incontrati per la prima volta, quest'estate, Belen e Antonino sono inseparabili: è solo grazie a lui che lei è riuscita a ritrovare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, tranne quando, in un bar di Roma, scatta qualche battibecco.