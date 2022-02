Belen a cuore aperto: "Due figli da uomini diversi, non è facile. Troppa chirurgia? La faccia è mia"

Belén Rodríguez a cuore aperto, dal legame con i figli Luna Marì e Santiago fino al rapporto con la chirurgia. E ancora, la sua nuova vita da donna single a Milano. Nelle veste professionali e private la showgirl argentina si racconta nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, in onda domenica 20 febbraio. E' stato un anno di grossi cambiamenti per lei, che però si dichiara felicemente single dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese (e mentre torna a frequentare l'ex marito Stefano De Martino).

Due figli da uomini diversi

"Oggi sto bene", assicura Belen, che per la prima volta negli ultimi anni ha deciso di prendersi del tempo per sé. "Al momento sono fidanzata con i miei gatti - scherza ancora con Silvia Toffanin, conduttrice del talk di Canale 5 - Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo".

A Silvia, la Rodríguez confida inoltre le sue difficoltà di mamma: "Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi - continua - Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso". Sì perché, com'è noto, Belu ha due figli: il primo, Santiago, nato dall'amore per Stefano De Martino, ormai otto anni fa, la seconda, invece, venuta al mondo undici mesi fa grazie ad un amore fugace con l'ex hairstylist Antonino Spinalbese.

Sulla chirurgia

Spazio poi al versante professionale. E, in particolare, alle critiche ricevute subito dopo la prima puntata delle Iene, di cui è nuova conduttrice, in merito alla chirurgia estetica, da molti giudicata "eccessiva" sul suo volo: "Con la mia faccia quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”. E conclude: "Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi".