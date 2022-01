I figli di Bonolis al completo in vacanza con papà: le foto

Vacanze formato famiglia per Paolo Bonolis, che in occasione del Capodanno è volato a Dubai con la moglie Sonia Bruganelli e tutti i suoi figli. All'appello manca soltanto Martina, la secondogenita del conduttore, che vive negli Stati Uniti con il marito e un anno fa è diventata mamma.

Per il resto la famiglia è al completo: c'è Stefano - nato anche lui come Martina dal primo matrimonio di Bonolis con la psicologa americana Diane Zoeller -, con la moglie Candice Hansen, poi Davide, Adele e Silvia, questi ultimi tre avuti dalla Bruganelli. Sono pochi i momenti in cui riescono ad essere tutti insieme, così si stanno godendo appieno questi giorni di relax e spensieratezza negli Emirati Arabi.

Sui social qualche scatto di famiglia pubblicato da Sonia Bruganelli. "I miei meravigliosi ragazzi" scrive accanto a una foto in cui immortala tutti i fratelli insieme, abbracciati, poi ecco ancora Stefano e Davide, inseparabili, prima in macchina con Zubaier - la loro guida e assistente a Dubai - e poi con papà Paolo, a tavola (a quanto pare una delle attività preferite della vacanza). Stefano è la fotocopia del conduttore, mentre Davide somiglia più alla mamma, ma come scrive proprio la Bruganelli i due sono "differenti ma uguali". A casa Bonolis è così, tutta una bellissima famiglia.

Le foto pubblicate da Sonia Bruganelli