"Carlo e William pronti allo scontro. Kate più vicina al re che al marito"

Recentemente è stato il Daily Beast a parlare di "una certa tensione" tra il principe William e suo padre re Carlo, in particolare sul controllo che il primo può esercitare nel suo ruolo di erede al trono. Ora il tema torna attuale con le dichiarazioni di un ex membro dello staff di Buckingham Palace secondo cui tra i due potrebbero arrivare nuovi contrasti. "Sono sicuro che si scontreranno perché Carlo è allergico a chiunque gli dica cosa fare, e William non è esattamente famoso per la sua sottigliezza", ha spiegato la fonte a Cosmopolitan: "Ma penso che sia ampiamente vista come una rivalità produttiva, piuttosto che distruttiva, perché William rispetta il 'rango' di suo padre come capo della 'Firm'".

In questo possibile scenario, ad avere un ruolo importante è la principessa Kate, descritta come più vicina a Carlo III di quanto non lo sia lo stesso William e mediatrice dei loro rapporti, pienamente a suo agio e naturale nello svolgimento dei compiti che è chiamata ad assolvere. A partire da quello che il 5 dicembre l'ha vista partecipare a Buckingham Palace al ricevimento annuale offerto da Carlo e Camilla per gli oltre 500 membri del corpo diplomatico. "Si è divertita moltissimo quella sera e sembrava davvero a casa", ha dichiarato la fonte reale, "Conosce l'importante ruolo che la famiglia svolge nella costruzione di relazioni a livello globale per conto del Regno Unito". "È chiaro che lei e il Re sono abbastanza vicini, per certi versi gli è più vicina di quanto non lo sia William", aggiunge l'insider per il quale "solo di recente William si è riavvicinato a Carlo e Kate ha agito come un onesto mediatore in questo".