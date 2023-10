Carlotta Mantovan e il consiglio che le diede Fabrizio. Poi rivela: "A Stella parlo tutti i giorni del suo papà"

Cinque anni fa moriva Fabrizio Frizzi e la vita di sua moglie Carlotta Mantovan e della figlia Stella è stata completamente rivoluzionata. Mantovan ha deciso di trasferirsi in Francia e lì, lontana dalla tv e dai gossip, si è dedicata alla figlia. Una vita vissuta discretamente, con pochi contenuti social condivisi, in cui le giornate sono scandite dagli impegni familiari: "Le foto che faccio mostrano la mia vita in Francia, tra i cavalli - spiega al Corriere -. Lì la mia routine è al servizio di mia figlia, la porto a scuola, a fare le varie attività... E ogni giorno vado a cavallo... So che ora l’esposizione sarà diversa, ma non ci ho pensato più di tanto". Mantovan si riferisce alla scelta di partecipare a Ballando con le stelle.

Per la prima volta dopo cinque anni Carlotta è riuscita a tornare in tv come protagonista e non solo come ospite, perché adesso era il momento giusto: "Sono più serena".

"Mi voglio divertire e voglio divertire il pubblico: mi impegnerò al massimo. Il mio spirito è questo", e un ruolo fondamentale nella scelta di partecipare l'ha giocata sua figlia perché anche lei adesso "è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta. E, anzi, voglio davvero ringraziare tutti".

Carlotta sulla figlia: "Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta"

Con il ballo non è bravissima, ma ce la metterà tutta. La ballerina di casa è Stella che ha da poco iniziato a prendere lezioni di danza classica: "io sono la sportiva, lei la showgirl. Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta, però ammetto che ha una predisposizione per lo spettacolo. È portata per il canto, il ballo e ha una fortissima empatia. Ora non vede l’ora che inizi e già so che mi bacchetterà alla grande. Lei è proprio sciolta, io... no".

"Non sono stati semplici, no. Stella è il motore della mia vita, quindi per forza bisogna cercare di andare avanti facendole sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività", ha spiegato Carlotta che non può nascondere il dolore nel ricordare la morte del marito. E in Stella lei di Fabrizio vede tantissimo: "Anche Stella è così, rivedo tante cose. E penso che Fabrizio sarebbe felice della mia partecipazione, tiferebbe al massimo".

"Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà... Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo... ma devo dire che lei si ricorda tutto", rivela Carlotta.

Carlotta Mantovan e il possibile ritorno in tv

"Sto pensando a un programma sulla rinascita - ha svelato Carlotta -: vorrei raccontare storie di positività ma senza strumentalizzare i sentimenti delle persone. Vorrei che fossero racconti di persone comuni che sono riuscite ad affrontare un momento difficile della loro vita e, appunto, rinascere". E lei in prima persona lavora ogni giorno alla sua rinascita: "Non succede che un giorno volti pagina, piuttosto impari a convivere con il dolore. Ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza, pur mettendoci tutto il mio impegno".

Però per arrivare a questo punto le ci è voluto del tempo: "Ci ho messo un bel po’. Era il tempo di cui avevo bisogno. Ora ho sentito che era il momento giusto. Ce l’ho messa tutta e se mi guardo indietro non mi posso rimproverare nulla: tutte le energie che avevo le ho messe su Stellina e ho fatto il massimo che potevo fare".

Poi Mantovan svela che il marito anni fa le aveva dato un consiglio preziosissimo: "A Miss Italia (Mantovan ha esordito partecipando al concorso che Frizzi conduceva, ndr), quando non eravamo fidanzati, lui dava un consiglio a tutte per apparire meglio in video. A me aveva detto di sorridere ma in modo discreto. Un altro suo consiglio a cui spesso penso è: se hai un dubbio in diretta su una parola, non la dire".