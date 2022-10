Carlotta Mantovan, la nuova vita in Francia della moglie di Fabrizio Frizzi

Per i fan di Fabrizio Frizzi rivedere la moglie Carlotta Mantovan in tv, straordinaria ospite di Ballando con le stelle nel ruolo di ballerina per una notte, è stato un enorme piacere. Il conduttore romano, scomparso a 60 anni nel 2018, resta indimenticabile nel cuore di quanti ne hanno sempre apprezzato il garbo e la gentilezza unite alla grande professionalità, dimostrata nel contesto televisivo in cui, eccezionalmente, è tornata la compagna. Era da tanto, infatti, che la giornalista ed ex modella 39enne non appariva in tv, occasione che è servita per raccontare anche qualcosa della figlia Stella.

Carlotta Mantovan oggi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi avvenuta a causa di una malattia, Carlotta Mantovan ha condotto per un periodo la rubrica Tutta Salute con Michele Mirabella e ha anche affiancato nel programma Portobello l'amica Antonella Clerici con cui ha posato per un selfie durante le ultime vacanze estive. Adesso, però, il mondo dello spettacolo sembra non far parte più della sua vita che oggi è in Francia dove si è trasferita con la figlia Stella. Molto riservata sul suo privato, sui social Mantovan non compare spesso e quando accade, è solo per condividere scorci di paesaggi suggestivi o immagini di cavalli che rientrano tra le sue passioni. La sua Stella, 9 anni, raramente è presente nei post della mamma: eccezionale, infatti, è la foto che la mostra in sella a un cavallo per il suo primo concorso ippico.

"Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo. Ha però ereditato il talento nel canto del papà: Stella canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl" ha detto di lei Carlotta nella clip per Ballando: "Adesso fa la quarta elementare, è il mio raggio di sole".

La storia d’amore con Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono incontrati per la prima volta durante il concorso di bellezza di Miss Italia dove lei era in gara e lui era conduttore. All'inizio della loro storia non sono mancate le critiche: "E' iniziata con molti commenti negativi, perché io ero più grande di lei. Ma quando ami vai avanti, no? Mica ti fermi perché gli altri parlano? " fu il commento di Frizzi molti anni dopo, quando ormai lui e Carlotta erano marito e moglie, innamoratissimi. Dalla loro storia è nata Stella, descritta dalla sua mamma come una bambina molto solare e socievole.