Carmen Di Pietro positiva al coronavirus (con un nuovo sintomo): "Non è una passeggiata"

Carmen Di Pietro è positiva al coronavirus. La showgirl lo ha scoperto per caso, su indicazione del suo medico al quale si era rivolta per una sciatalgia. "Avevo un forte dolore alla gamba e il mio medico di famiglia mi ha consigliato un tampone" racconta a Libero. Il risultato è stato una doccia fredda: "Mi sono chiesta: come mai? Il risultato è stato positivo. Non avevo sintomi e non li ho. Zero febbre, molto affanno. Ma non è una passeggiata questo virus".

In isolamento a casa, anche il figlio è positivo. Negativa, invece, la figlia di 12 anni, molto provata per questa situazione: "Siamo in isolamento e lei, ormai una donna di casa, però è disperata - spiega - Piange, piange e piange. Io cerco di farle capire che passerà anche questa tempesta".

Stare lontana da sua figlia, anche se nella camera accanto, è difficile anche per lei. "Non abbraccio Carmelina da giorni - ha scritto su Instagram - è in isolamento in una stanza singola perché lei, per fortuna, è risultata negativa al virus. È triste tutto questo e non è una passeggiata, chi pensa che sia una semplice influenza dice una cavolata lunga un chilometro. Io ne so qualcosa".

Il post di Carmen Di Pietro