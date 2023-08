Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza insieme: "Lui l'ha presentata alla mamma" (foto)

Fino a ora si era trattato di indiscrezioni e sospetti supportati dai contenuti social che li mostravano in vacanza nello stesso luogo e negli stessi giorni. Adesso, però, le foto che platealmente mostrano insieme Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, sereni e affiatati in barca a vela alle Isole Eolie, tolgono ogni dubbio sulla loro relazione. È il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto della giornalista del Tg1 e del cantante durante il loro primo viaggio insieme, conferma di una relazione di cui si parla da tempo e già "benedetta" dalla signora Carla, mamma di Cesare.

Cesare Cremonini presenta Giorgia Cardinaletti alla mamma

Cesare Cremonini, 43 anni, e Giorgia Cardinaletti, 36, hanno iniziato la loro frequentazione da pochi mesi ma sembrano già una coppia affiatata. Nelle foto si vedono entrambi in outfit propri di un soggiorno marino (lei in canotta bianca e shorts, lui in T shirt e bermuda blu) pronti a salpare sulla barca a vela da cui poi avrebbero pubblicato sui social le foto indizi della loro vacanza insieme. Al porto di Maratea da cui la barca è partita, la giornalista e il cantante si sono scambiati tenerezze e abbracci e lì sono stati paparazzati anche con la madre del cantante, Carla, che proprio in questa occasione ha conosciuto la fidanzata del figlio.

Al momento né l'uno né l'altra hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro vita privata che, a questo punto, davvero adesso pare essere accomunata da intenzioni profonde.

La storia d'amore di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Il primo incontro tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti risale allo scorso aprile, quando la giornalista ha intervistato il cantante nello studio del Tg1 in occasione del duetto virtuale con Lucio Dalla. Lì il cantante, single dalla fine della sua relazione con Martina Maggiore, ha invitato Giorgia Cardinaletti a un suo concerto e in quella circostanza l'affetto e la complicità erano già palpabili nella foto social che la giornalista aveva dedicato a Cesare con la didascalia: "Share the love".