Chi è Francesco Chiofalo: età, lavoro e vita privata del compagno di Drusilla Gucci

Da anni al centro della cronaca rosa italiana, Francesco Chiofalo fa sempre parlare di sé e dei suoi flirt. Conosciamo meglio il personal trainer protagonista storico di Temptation Island.

Francesco Chiofalo: età, lavoro e vita privata

Francesco Chiofalo nasce il 1 maggio 1989 a Roma; appassionato di sport fin da piccolo, pratica rugby, ma è costretto ad abbandonare il sogno di giocare a livello professionistico a causa dei troppi problemi fisici. Diventerà così personal trainer e aiuterà i genitori nella gestione di un bed&breakfast a Roma. Si fidanza con Selvaggia Roma e nel 2017 partecipa a Temptation Island. Qui termina la loro relazione dopo ben cinque anni, ma entrambi raggiungono un’incredibile popolarità con questa esperienza televisiva, che verrà riproposta anche a Uomini e Donne, dove Francesco cercherà di riconquistare Selvaggia. Nel 2019 Chiofalo è costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale benigna dal cervello attraverso una delicata operazione, fortunatamente andata a buon fine. A novembre dello stesso anno si fidanza con la schermitrice salernitana Antonella Fioredelisi, ma la relazione finirà in modo molto burrascoso tra ex e nuove fiamme. Nel 2022 partecipa come ospite a Il salone delle meraviglie, suscitando l’interesse di tutte le signore presenti nell’hair saloon di Federico Lauri.

La fidanzata Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo è attualmente fidanzato con Drusilla Gucci, figlia di Umberto e Stefania e pronipote del fondatore del famoso marchio. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Turchia e hanno conquistato le riviste di gossip con un bacio sul red carpet del Festival di Venezia nel 2021, anno in cui Drusilla ha anche partecipato all’Isola dei Famosi.