Chiara Ferragni e Fedez lontani da casa: il gesto dolcissimo di Leone

Chiara Ferragni è partita per gli Stati Uniti e Fedez poco dopo l'ha raggiunta. I due parteciperanno ad un super evento e alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essere il Met Gala (che sarà il 2 maggio proprio a New York). In questo momento Chiara si trova in Messico per una campagna di promozione di Nespresso, ma presto raggiungerà il suo Federico.

Ferragni nel giorno della partenza aveva dedicato un dolce messaggio ai figli, spiegando come fosse felice di fare il suo lavoro ma che, allo stesso tempo, soffriva per aver lasciato i suoi cuccioli, Leone e Vittoria: "Essere lontano da loro, fisicamente lontano da loro, mi spezza il cuore. Mi mancano il loro odore, il loro tocco e gli abbracci". A ricordarle, però, quanto è amata, e insieme a lei anche Fedez, ci ha pensato Leone che ha mandato ai genitori un video dolcissimo. I bambini in questi giorni sono accuditi dai nonni paterni, Annamaria Berrinzaghi (conosciuta come Tatiana) e Franco Lucia, che sui social condividono alcuni momenti di svago con i piccoli.

Nel video Leone dice poche parole, ma dolcissime: "Ciao mamma, papà: vi voglio tanto bene". Impossibile che il cuore non si sciolga. Più divertente il video che ha condiviso Fedez nel quale Leone si preoccupa delle scarpe puzzolenti del papà e quindi gli consiglia di usare delle palline profumate. Che dire, un figlio premuroso!